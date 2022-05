Calendario anno scolastico 2022-23

Il nuovo calendario, predisposto dalle singole Regioni e dalle Province autonome per l'anno scolastico 2022/2023, indica che i primi a tornare in classe saranno il 6 settembre gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, in Veneto la campanella per tutti gli istituti di ogni ordine e grado suonerà il 12 settembre.

Regione Veneto

La Regione del Veneto ha approvato il seguente calendario delle scuole statali e paritarie del primo e del secondo ciclo d’istruzione e delle scuole dell’infanzia del Veneto per l’Anno Scolastico 2022-2023:

Scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione

Inizio attività didattica: lunedì 12 settembre 2022.

Sospensione delle lezioni:

31 ottobre 2022 (ponte solennità di tutti i Santi)

dall’8 dicembre al 10 dicembre 2022 (ponte dell’Immacolata)

dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023 (vacanze natalizie)

dal 20 febbraio al 22 febbraio 2023 (carnevale e Mercoledì delle Ceneri)

dal 6 aprile al 8 aprile 2023 (vacanze pasquali)

24 aprile 2023 (ponte anniversario della Liberazione)

3 giugno 2023 (ponte festa nazionale della Repubblica).

Fine attività didattica: sabato 10 giugno 2023.

Scuole dell’infanzia

Inizio attività didattica: lunedì 12 settembre 2022.

Sospensione obbligatoria delle lezioni: come per le scuole del primo e del secondo ciclo.

Fine attività didattica: venerdì 30 giugno 2023