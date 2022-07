Taglio del nastro per GIOIOSAETAMOROSA: al via la preview del festival

Alza il sipario in città la seconda edizione di GEA “GIOIOSAETAMOROSA – Treviso Contemporary Theater Festival”, rassegna di teatro contemporaneo che travolgerà il capoluogo trevigiano dall’8 al 17 luglio. Il taglio del “cordone”, venerdì 8 luglio alle 19 al Teatro Mario Del Monaco con la presentazione del tema scelto, “MAD(R)E IN ITALY”, che intende indagare i rapporti tra il genere maschile e femminile. A seguire alle 19.30 la prima assoluta di “Telenovela”, spettacolo tutto trevigiano ideato dal Comitato Teatro Treviso, soggetto promotore del festival, e il Teatro Stabile del Veneto, in replica anche sabato 9 e domenica 10 allo stesso orario, sempre al Del Monaco. E in questo primo weekend di festival non mancano anche i momenti di confronto e dibattito, i “ciacoliAMO”, con il primo appuntamento in programma sabato 9 alle 10.30 al Caffè Caffi in compagnia del Comitato Teatro Treviso (CTT) e la ricercatrice Michela Russo, esperta di gender studies.

L’apertura della rassegna è quindi affidata a “Telenovela”, primo spettacolo del Comitato Teatro Treviso prodotto insieme al Teatro Stabile del Veneto e con la preziosa collaborazione autorale di Riccardo Favaro, nato da una lunga riflessione sui temi da sempre al centro del festival. La pièce immagina, come in uno specchio deformato, un mondo in cui tutte le donne all’improvviso smettono di parlare, costringendo la società a mettere a nudo le proprie violente contraddizioni. Interrogandosi sulle origini del patriarcato, sugli strascichi attuali di questa gerarchia di potere tra uomo e donna nonché sull’allontanamento del maschile dal tema della cura, lo spettacolo offre la speranza di poter tracciare un disegno del futuro alle porte grazie alla riscoperta e all’analisi del passato. Su questi temi verterà inoltre il dibattito che il Comitato Teatro Treviso intavolerà al termine della messa in scena di venerdì insieme all’autore Riccardo Favaro e all’ospite Emiliana Losma. Ingresso al costo di 8 euro.

La conversazione prosegue anche il sabato mattina alle 10.30 con l’incontro “ciacoliAMO” al Caffè Caffi, appuntamento al quale tutta la cittadinanza trevigiana è invitata gratuitamente a partecipare. Presente il cast di “Telenovela” e la ricercatrice Michela Russo, esperta di questioni relative alla costruzione dell’identità e diversità di genere, all’eteronormatività e alla narrativa queer, al femminismo, al patriarcato e al machismo. Alle ore 19.30 torna invece in scena “Telenovela” sempre al Teatro Mario del Monaco, in replica anche domenica alla stessa ora.