Professioni sanitarie, aperte le iscrizioni ai corsi di laurea

Iscrizioni entro il 31 agosto, sei i percorsi triennali al via a Treviso. Le attività didattiche inizieranno venerdì 1 ottobre. Per l'anno accademico 2021/2022 i posti disponibili sono 335

Sono in corso in questi giorni le iscrizioni ai Corsi di Laurea Triennale a Treviso, per accedere ai sei percorsi per Professioni Sanitarie. I termini scadono martedì 31 agosto, i posti disponibili sono 335, lo rende noto l’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana.

Al via dei percorsi formativi per le professioni sanitarie che sviluppano elevate competenze, capacità di problem solving e team working e arricchiscono dal punto di vista umano. Inoltre questi corsi offrono opportunità di sviluppo professionale nella sanità, nella formazione, nella ricerca e nell’organizzazione. I laureati nelle professioni sanitarie hanno opportunità lavorative, già immediatamente dopo la laurea, all'interno di ospedali, cure domiciliari, ambulatori pubblici e privati, strutture per la riabilitazione e enti o aziende che si occupano di promozione e tutela della salute pubblica negli ambienti di vita, lavoro e prevenzione ambientale oltre alla possibilità di proseguire con ulteriori percorsi di formazione quali laurea magistrale, master e dottorato di ricerca. In base agli ultimi dati Alma Laurea e Istat, tra le lauree triennali a un anno dalla laurea i migliori esiti occupazionali si riscontrano per i corsi afferenti alle classi delle professioni sanitarie con una percentuale che arriva al 98,9% di occupati.

Per l'anno accademico 2021/2022 i posti disponibili sono 335 così suddivisi:

Assistenza Sanitaria (Conegliano) 50 posti

Igiene Dentale (Treviso) 35 posti

Infermieristica (Treviso) 150 posti

Ostetricia (Treviso) 30 posti

Tecniche Audioprotesiche (Treviso) 35 posti

Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia (Treviso) 35 posti

Il test di ammissione, unico per tutti i corsi, si svolgerà il 14 settembre. La domanda di iscrizione va presentata online, nella sezione «bandi di ammissione» del sito dell’Università degli Studi di Padova https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2021/2021_Professioni_Sanitarie_V5_infografica.pdf

La formazione universitaria delle professioni sanitarie è realizzata all'interno di un protocollo di intesa che vede coinvolte le Aziende Sanitarie della Regione Veneto e la Scuola di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Padova. Le attività didattiche inizieranno il 1° ottobre 2021.