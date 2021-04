Storia, impegno e futuro del Disability Manager

Un webinar per ripercorrere insieme dieci anni di S.I.Di.Ma Società Italiana Disability Manager, che nel 2011 nasce con l’obiettivo di promuovere la figura del Disability Manager.

L’evento online del prossimo 20 Aprile sarà dedicato ad una serie di interventi dedicati ai principali ambiti di azione dell’Associazione.

In mattinata, l’inizio lavori sarà decretato dai saluti istituzionali del Presidente Rodolfo Dalla Mora e del Ministro per le Disabilità On. Erika Stefani e dalla presentazione della campagna di adesione al “Manifesto del Disability Manager”, documento work in progress che la S.I.Di.Ma ha prodotto e pubblicato gratuitamente allo scopo di fornire indicazioni chiare sul percorso formativo del Disability Manager, per suggerire integrazioni alle norme di riferimento e per proporre nuovi ambiti di sviluppo della figura professionale.

Numerosi e autorevoli relatori interverranno per testimoniare l’impegno della S.I.Di.Ma nei diversi ambiti quali la ricerca, la progettazione, la formazione, i comuni la sanità e le aziende. I lavori proseguiranno anche nel pomeriggio dove la S.I.Di.Ma darà spazio al servizio legale antidiscriminazione dell’Associazione e ad alcuni rappresentanti della propria rete professionale.

L’evento terminerà nel tardo pomeriggio, con la proclamazione dei tre vincitori del Premio Internazionale S.I.Di.Ma 2021, volto ad omaggiare le personalità che si sono distinte per l’impegno e la professionalità nella divulgazione delle tematiche riguardanti la disabilità. Inoltre, sarà l’occasione per istituire la Giornata Nazionale del Disability Manager

Per il Presidente della S.I.Di.Ma Rodolfo Dalla Mora (in foto) “Il Webinar farà da apripista ad una serie di ulteriori Webinar di approfondimento dedicati ai singoli ambiti di azione della S.I,Di.Ma presentati nella giornata del 20 Aprile 2021. Il nostro impegno continua…”

Link per l’iscrizione all’evento: https://forms.gle/ NuySXTLGbG2qKojG6

PROGRAMMA