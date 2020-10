Webinar sulle Opportunità di lavoro in Europa

Si svolgerà mercoledì 28 ottobre 2020 con inizio alle ore 15.00 il webinar organizzato da Veneto Lavoro e Regione del Veneto, in collaborazione con EURES, con l'obiettivo di far conoscere le opportunità di lavoro messe a disposizione dalla rete europea dei servizi per l’impiego.

Durante l'incontro saranno presentate le fiere del lavoro online (European Online Job Days – EOJD) in programma nelle prossime settimane e i programmi “YfEj - Your First EURES Job” e “Reactivate”, promossi da EURES per facilitare la mobilità lavorativa in Europa. Uno specifico focus sarà dedicato ai suggerimenti utili per costruire una strategia efficace per candidarsi o ricercare candidati attraverso i tools messi a disposizione dalla Rete EURES.

EURES (European Employment Services) è una rete di cooperazione tra i servizi per l’impiego dell’Unione europea che ha lo scopo di garantire il diritto alla libera circolazione dei lavoratori. La rete è coordinata a livello nazionale dall’Anpal, l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, e offre servizi di informazione, consulenza e incontro domanda/offerta di lavoro. I cittadini interessati a cercare un impiego nei 32 Paesi aderenti possono rivolgersi ai consulenti EURES o collegarsi al Portale Europeo della Mobilità Professionale per conoscere le offerte di lavoro disponibili e caricare il proprio CV. Tutte le informazioni sui servizi offerti dalla Rete EURES in Veneto sono disponibili alla pagina dedicata di Cliclavoro Veneto www.cliclavoroveneto.it/eures.

L'incontro “Il Lavoro al Centro. Opportunità in Europa con EURES” si inserisce nel ciclo di webinar promossi da Veneto Lavoro con l'obiettivo di informare cittadini, lavoratori e imprese sui servizi e le opportunità offerti dai Centri per l'Impiego del Veneto. A poco più di un mese dall’avvio dell’iniziativa oltre 2.250 utenti, tra lavoratori, disoccupati, consulenti del lavoro e operatori del mercato del lavoro, hanno partecipato ai sette webinar già realizzati, cui si aggiungono più di mille partecipanti agli eventi online organizzati nel corso dell'estate in collaborazione con la Regione del Veneto.

Per iscriversi al webinar “Il Lavoro al Centro. Opportunità in Europa con EURES” e per conoscere il calendario completo dei webinar in programma è possibile consultare la pagina dedicata del sito di ClicLavoro Veneto, www.cliclavoroveneto.it/ webinar.