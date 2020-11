Trattamento delle biomasse, innovativo progetto di Fassa e MVT

Un innovativo impianto di trattamento e recupero energetico della biomassa è stato di recente realizzato da MVT – Mion Ventoltermica presso la ditta VILCA S.p.A., azienda che fa parte di FASSA S.r.l., titolare del prestigioso marchio Fassa Bortolo. Il sistema, ad alto contenuto tecnologico, è stato interamente progettato, costruito ed installato da MVT – Mion Ventoltermica avvalendosi degli oltre 50 anni di esperienza nel campo degli impianti di aspirazione e filtrazione dell’aria e di trattamento della biomassa. Il progetto, che si contraddistingue per l’ingegno italiano e la qualità del Made in Italy, si fonda sul profondo know-how di MVT – Mion Ventoltermica e sulla concreta volontà di realizzare un sistema capace di risolvere in modo ottimale ed innovativo le esigenze del cliente.

La Fassa S.r.l., leader nella produzione di intonaci e di calce, impiega la biomassa come combustibile nei propri forni e riceve dai vari fornitori polvere, segatura e cippato di legno all’interno di containers. A fronte di questo sistema logistico, MVT – Mion Ventoltermica ha messo a punto un impianto di scarico veloce containers, vagliatura, raffinazione ed insilaggio di polverino di legno al fine di alimentare in modo continuo i forni.

Il sistema, già funzionante ed operativo, permette di ottenere i seguenti vantaggi:

· notevole abbattimento dei costi legati allo scarico del materiale;

· riduzione dei tempi di movimentazione del materiale con reimpiego del personale in altre attività utili all’azienda;

· maggiore flessibilità ed efficienza nella gestione del materiale;

· recupero energetico di materiale di scarto per alimentare forni a combustione.

Per MVT – Mion Ventoltermica però non si tratta del primo impianto di questo tipo, tutt’altro: infatti, nel 2016 ha realizzato il primo sistema in Europa di scarico veloce containers, stoccaggio e carico camion con la potenzialità nominale di 255 m³/h di polvere e macinato di legno presso lo stabilimento di Spresiano (TV) della Fassa S.r.l., mentre nel 2014 e nel 2019 ha realizzato impianti di scarico veloce containers, vagliatura, raffinazione ed insilaggio rispettivamente presso lo stabilimento di Montichiari (BS) della Fassa S.r.l. e presso la ditta CALCE BARATTONI S.p.A., anch’essa parte del Gruppo Fassa. Dall’esperienza di questi impianti è stato sviluppato il sistema appena completato.

L’impianto permette lo scarico in successione di containers/cassoni scarrabili e rimorchi Walking Floor. Il ricevimento dei containers carichi avviene all’interno di una cabina depressurizzata autoportante sagomata e completamente depolverata, la quale raccoglie il materiale in una tramoggia asservita da vaglio a dischi, coclee, valvole a stella e soffianti, che convogliano, mediante trasporto pneumatico, 180 m³/h di materiale all’interno di un silo alto 29 metri con capacità di contenuto pari a 1.300 m³. Il tempo necessario per l’operazione di scarico di un container da 40 m³ è di 15 minuti, mentre per un mezzo da 90 m³ è < 30 minuti.

Sotto il silo di deposito si svolgono le fasi di lavorazione della biomassa. Il materiale più fine ed idoneo viene direttamente insilato in uno dei due silos di deposito, che complessivamente hanno una capacità di contenuto pari a 20.000 m³, mentre il materiale più grossolano entra all’interno di un impianto di raffinazione per il relativo sminuzzamento. Il materiale, finché non raggiunge la misura adeguata, ritorna in circolo al raffinatore. I due silos di deposito grandi fungono da polmone in quanto consentono di alimentare i due forni a combustione. Il sistema viene gestito ed ottimizzato mediante appositi softwares e bilanciato grazie a dei bypass che assicurano la flessibilità di deviazione del materiale da un silo all’altro e da un forno all’altro. Per la depolverazione dell’impianto sono stati realizzati tre filtri a maniche, un filtro-ciclone e tre cicloni per una portata d’aria complessiva di 130.000 m³/h. Particolare attenzione è stata posta ai sistemi antincendio e di prevenzione e protezione dall’esplosione in ottemperanza alla direttiva comunitaria 2014/34/UE (Direttiva ATEX), eliminando le fuoriuscite di polvere dai macchinari ed approntando sistemi di protezione dell’esplosione con venting e sistemi di soppressione.

MVT - Mion Ventoltermica opera a livello internazionale ed è strutturata per realizzare da grandi a piccoli impianti di aspirazione, di elevata qualità. Sistemi che oggi più che mai risultano importanti in quanto consentono di preservare la salute delle persone e l’ambiente, rendendo l’aria più salubre e pulita.

MVT - Mion Ventoltermica in qualità di specialista dell'aspirazione realizza anche impianti altamente innovativi e tecnologici, che rientrano nel piano Industria 4.0, con i conseguenti benefici fiscali.

MVT – Mion Ventoltermica riesce ad offrire un servizio completo: dalla progettazione, alla costruzione, all’installazione degli impianti di aspirazione e filtrazione dell’aria, stoccaggio e trasporto di materiali, verniciatura e trattamento biomasse, seguendo i clienti in tutte le fasi decisionali.

Ma non è tutto. L’azienda infatti è attiva anche nel settore del trattamento rifiuti, realizzando impianti di compostaggio e per la produzione di C.D.R. (Combustibile da Rifiuti) capaci, grazie alla tecnologia MVT®, di riportare i rifiuti a una nuova fonte di energia e di garantire il totale controllo degli odori. A completare la gamma di soluzioni MVT – Mion Ventoltermica vi sono i sistemi di selezione e separazione aeraulica dei rifiuti ed i softwares proprietari che consentono di gestire e controllare tutti i processi, al fine di ottimizzarli. L’azienda viene vista dai propri clienti come un partner, una realtà solida e sicura, altamente collaborativa, in grado di comprendere e soddisfare le loro esigenze e capace di fornire un servizio di alto livello. Tutto questo grazie al team di oltre 80 persone che ogni giorno si impegna a fare la propria parte al meglio, portando avanti i progetti con successo e contribuendo a rendere MVT – Mion Ventoltermica un’azienda di assoluto riferimento per il settore.