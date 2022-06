A scuola in bici o a piedi: premiati gli istituti più "green" di Treviso

Martedì mattina, 7 giugno, sono stati consegnati alle scuole più "green" di Treviso gli attestati di merito conferiti dal Comune nell'ambito dell'iniziativa organizzata con Fiab: "Tutti a scuola a piedi o in bici" svoltasi lo scorso 20 maggio.

Il progetto

L'iniziativa ha coinvolto le scuole primarie e secondarie di Treviso per mantenere vivo il rapporto con i più piccoli in materia di mobilità sostenibile e promuovere spostamenti all’insegna del benessere e della sostenibilità. Bambini e ragazzi sono stati invitati a raggiungere la scuola a piedi o in bici, o se residenti fuori comune, a percorrere l’ultimo miglio a piedi partendo da un’area parcheggio. La primaria “Fanna” è risultata la scuola più “green” con il 92,41% di spostamenti casa-scuola a piedi o in bici.

A premiare i bambini è stato il sindaco Mario Conte: «I bambini, con l’aiuto degli insegnanti e delle famiglie, hanno dimostrato grande sensibilità nei confronti dell’iniziativa, diventando così un esempio per tutti noi. Prendere la bici o scegliere una passeggiata al posto dell’auto è sicuramente una scelta che privilegia la salute e la sostenibilità ambientale. A questi bambini abbiamo voluto donare rastrelliere per le bici e nuovi alberi, simbolici rispetto a quello che è il senso dell’iniziativa all’insegna del benessere ambientale». La seconda e la terza scuola a raggiungere la più alta percentuale sono state la secondaria “Stefanini” (88,66%) e la primaria “Manzoni” (87,31%), premiate rispettivamente dal vicesindaco Andrea De Checchi e dall’assessore all’Istruzione Silvia Nizzetto.

I commenti

«L’iniziativa ha avuto ottimi riscontri, tant’è che ci piacerebbe renderlo un appuntamento fisso nel corso dell’anno scolastico, da ripetere anche con cadenza mensile - le parole del vicesindaco Andrea De Checchi -. Le scuole hanno risposto con entusiasmo, creando anche percorsi di sensibilizzazione durante le lezioni. Sostituire l’auto con la bici o una passeggiata è un gesto di grande attenzione e di promozione del benessere e dello sport, che grazie a queste iniziative può diventare anche un vero e proprio modello».