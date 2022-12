Accordo sulla gestione dei rifiuti speciali, più semplificazioni amministrative e operative

È stato firmato questa mattina, 12 dicembre, nella sala Arazzi del Comune di Treviso l’accordo attuativo tra Anci Veneto, Consiglio del Bacino Priula e Contarina spa per la gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle 49 amministrazioni comunali presenti all’interno del territorio di riferimento. Il documento è stato sottoscritto dal presidente di Anci Veneto, Mario Conte; dal presidente del Bacino Priula, Giuliano Pavanetto e dal presidente di Contarina, Sergio, Baldin - e rientra negli adempimenti dell’Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti speciali nel territorio del Consiglio di bacino Priula - sottoscritto da Anci Veneto, Provincia di Treviso, Arpav, Consiglio di Bacino Priula e Associazioni provinciali imprenditoriali di categoria -nel giugno del 2020.

L’accordo stipulato oggi definisce importanti semplificazioni amministrative e operative per i Comuni che decidono di convenzionarsi per smaltire in modo corretto i rifiuti speciali prodotti. Affidando il servizio di raccolta dei rifiuti speciali a Contarina, le amministrazioni comunali potranno infatti adempiere agli obblighi previsti dalla norma tramite la loro società; inoltre. Contarina fornirà ai Comuni convenzionati consulenza in merito alla gestione dei depositi temporanei e alla classificazione dei rifiuti lì presenti. La durata della convenzione è pari a quella dell’Accordo di Programma e, in caso di sua proroga o rinnovo, è automaticamente prorogato o rinnovato per il medesimo periodo. Si tratta di un accordo unico nel suo genere, oltre ad essere il primo stipulato in Veneto, che nasce dalla volontà del Consiglio di Bacino Priula di affiancare i 49 Comuni del territorio nella gestione dei rifiuti speciali che si producono durante le attività manutentive alle varie strutture comunali, come: uffici, scuole, palestre, biblioteche, spazi ricreativi, ecc.

Il presidente di Anci Veneto, Mario Conte, commenta così la stipula di questo accordo: «Si tratta di un documento che va a regolare una materia delicata come quella della gestione dei rifiuti che riguarda la salute pubblica dei territori, ma anche l’attività quotidiana dei Comuni e delle imprese. Questo accordo ha l’obiettivo di sburocratizzare e semplificare la gestione dei rifiuti speciali prodotti dai Comuni ed allo stesso tempo contribuire alla tutela dell’ambiente che uno dei parametri fondamentali nel valutare la qualità della vita di un territorio. Contarina che ringrazio insieme al Bacino Priula sono dei punti di riferimento di eccellenza per il riciclo e la gestione dei rifiuti e questo accordo conferma quanto sia importante la sinergia tra diversi soggetti per migliorare i servizi offerti. E il Veneto si dimostra anche in questo campo, come sempre, un punto di riferimento».

Il presidente del Bacino Priula, Giuliano Pavanetto ha sottolineato come questo accordo: «Che il Consiglio di Bacino Priula ha promosso in linea con la consueta attenzione rivolta ai nostri Comuni Soci. L’accordo attuativo nasce come strumento che ha lo scopo di migliorare, ottimizzare e semplificare la gestione dei loro rifiuti, un servizio a tutto tondo che va dalla consulenza, passando per la gestione dei depositi temporanei fino ad arrivare alla raccolta ed il trattamento dei rifiuti speciali. Questo accordo senz’altro può diventare un modello che poi Anci Veneto può declinare anche in altre zone».

Il presidente di Contarina, Sergio Baldin ha spiegato che «accordi come questi sono degli strumenti che permettono al gestore del servizio di lavorare meglio e in modo più efficace. Si conferma ancora una volta la volontà dell’azienda di contribuire allo sviluppo e alla crescita del territorio. Contarina vuole essere a fianco dei Comuni per migliorare il servizio e fare squadra per continuare a essere un modello virtuoso».