Altivole: partono i lavori di messa in sicurezza dell’ex discarica “Noaje”

Iniziano oggi [martedì 4 aprile] i lavori di messa in sicurezza dell?ex discarica Noaje ad Altivole: un?area di circa 18.000 m2 dove sono state conferite circa 190.000 tonnellate di rifiuti. In questo sito, attivo negli Ottanta, sono stati raccolti rifiuti di vario tipo: umido, carta, plastica, metalli, vetro, ceramica e, in piccole quantità, anche fanghi di depurazione civile. In quegli anni, infatti, non esisteva la raccolta differenziata e la maggior parte dei rifiuti venivano portati in discarica. L?ex discarica di Noaje, profonda 24 metri, nel corso degli anni è stata oggetto di numerosi monitoraggi; le recenti analisi hanno evidenziato la necessità di nuovi lavori che garantiscano la definitiva messa in sicurezza della discarica. Un intervento importante per la comunità di Altivole e il territorio circostante, che ha ottenuto un finanziamento regionale di oltre 1,3 milioni di euro nell?ambito del piano di bonifica dei siti inquinati.

«Il cantiere è in fase di allestimento, tra qualche giorno si vedranno le ruspe - comunica la Sindaca di Altivole Chiara Busnardo - Un intervento importante, finanziato dalla Regione e realizzato da Contarina, che si inserisce appieno nel quadro delle nostre politiche per un territorio sempre più sostenibile e attrattivo, dove continua il trend positivo dei nuovi nati e il benessere dei cittadini viene messo al centro delle scelte amministrative. L'obiettivo comune è continuare a garantire la salubrità dell'ambiente e aumentare la qualità della vita dei nostri concittadini».

«Contarina è impegnata in vari interventi per la messa in sicurezza di ex discariche presenti nel territorio servito, grazie anche al beneficio di appositi contributi regionali che li hanno resi economicamente sostenibili ? commenta il Presidente di Contarina spa Sergio Baldin ? Una di queste ex discariche è la Noaje ad Altivole e annunciarne ora l?avvio dei lavori è per me [ex sindaco di Altivole] motivo di speciale soddisfazione, essendomi occupato in passato di quest?area. Sarà un intervento a difesa e protezione non solo del territorio di Altivole ma anche di quelli vicini, doveroso per preservare l?ambiente per le future generazioni».

Dichiara il Presidente del Consiglio di Bacino Priula Giuliano Pavanetto: «Oltre a questo intervento, come Consiglio di Bacino ne stiamo coordinando altri in vari Comuni. Si tratta di ex discariche ? come questa ? o siti inquinati dove in passato sono stati conferiti rifiuti in modo indifferenziato. Grazie all?interesse e all?attenzione delle rispettive Amministrazioni e all?importante contributo della Regione stanno finalmente iniziando i lavori per la bonifica di queste aree con l?obiettivo di restituirle alla comunità».

L?intervento di messa in sicurezza

I lavori prevedono la sistemazione del capping per garantire l?isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno, la minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua, il contenimento dei fenomeni di erosione e la resistenza agli assestamenti e abbassamenti dei terreni. È prevista la sagomatura e la sistemazione della copertura in modo da renderla ben inclinata verso l?esterno fino all'anello perimetrale.

L?intervento prevede in particolare:

· il taglio della vegetazione presente e l?asportazione dei vecchi manufatti presenti

· la sagomatura, compattazione e regolarizzazione della parte sommitale della copertura attuale per eliminare dossi e concavità e per aumentare le pendenze

· la realizzazione del capping definitivo con uno spessore di 2 metri, composto da vari strati di diversi materiali

· semina di essenze erbacee sulla superficie risistemata

· messa in opera di nuovi pozzi di controllo

· sistemazione della recinzione e del cancello di accesso