Locale senza spazio per i bidoni dei rifiuti, installato un nuovo EcoArredo

Contarina, in accordo con il Comune di Castelfranco Veneto, ha posizionato in Vicolo Monte di Pietà un nuovo arredo urbano che servirà a coprire i bidoni del locale adiacente

In accordo con il Comune di Castelfranco Veneto, Contarina ha installato venerdì 9 aprile un nuovo ecoarredo in Vicolo Monte di Pietà per un locale della zona che non aveva spazi interni dove poter tenere i contenitori per i rifiuti.

Gli ecoarredi integrano funzionalità ed estetica, garantendo la migliore gestione del rifiuto in una zona di prestigio come quella dei centri storici di tutto il territorio. Questi elementi di arredo urbano, infatti, permettono di limitare l’impatto visivo dei contenitori e tutelare il decoro urbano, integrandosi con il contesto circostante.