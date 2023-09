Ascopiave: 24,5 milioni per la realizzazione di un parco eolico da 21,6 MW in Calabria

Accelera ulteriormente l’impegno del Gruppo BCC Iccrea nel sostegno alla transizione energetica italiana attraverso l’azione della sua capogruppo. BCC Banca Iccrea ha perfezionato un’operazione di Project Finance del valore di circa 24,5 milioni di euro a beneficio di Salinella Eolico, società controllata dal Gruppo Ascopiave di Pieve di Soligo e partecipata con una quota minoritaria dal Gruppo Renco. Si tratta, in termini di dimensioni, della più importante operazione finanziata dal Gruppo BCC Iccrea con Provvista CDP, una provvista di 250 milioni accordata da Cassa Depositi e Prestiti e destinata a sostenere le PMI e Mid Cap italiane attive negli

investimenti a positivo impatto ambientale. Banca depositaria dell’operazione è BCC Pordenonese e Monsile, già banca di relazione del Gruppo Ascopiave. Il finanziamento permetterà di realizzare un parco Eolico, denominato “Petronà - WP- 1”, composto da 6 aerogeneratori Vestas di potenza unitaria pari a 3,6 MW per una potenza complessiva pari a 21,6 MW, nei comuni di Belcastro e Petronà (Catanzaro). Ad oggi è in corso la costruzione del Parco Eolico tramite contratto chiavi in mano da parte del Gruppo Renco ed è prevista l’entrata in esercizio del parco eolico entro fine 2023.



A regime il parco eolico avrà una produzione attesa di circa 40 milioni di kWh all’anno, in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di circa 14.000 famiglie. Nei 30 anni di produzione, l’effetto di riduzione della CO2 prodotta sarà pari a ca. 319.000 tonnellate e pari all’assorbimento di circa 350.000 alberi. «Siamo orgogliosi di aver concluso questa ulteriore operazione con il Gruppo BCC Iccrea a supporto del piano industriale del Gruppo che, grazie alla realizzazione di questo nuovo parco eolico, potrà vantare a fine 2023 una capacità installata pari a 84 MW, compiendo un importante passo avanti nel raggiungimento dell’obiettivo di oltre 220 MW installati al 2026, così come previsto dallo stesso piano industriale» ha dichiarato Riccardo Paggiaro, CFO del Gruppo Ascopiave.

«Siamo particolarmente soddisfatti di aver favorito la realizzazione di un progetto così importante e di grande rilevanza ambientale da parte di un’azienda che ha incluso la sostenibilità, in piena aderenza ai temi ESG, nei suoi piani di sviluppo. Con questa operazione, insieme alla nostra Capogruppo BCC Banca Iccrea, stiamo dimostrando di essere presenti, concreti e pronti ad accompagnare aziende di questo calibro che offrono prestigio e riconoscibilità al territorio, in piena aderenza alla nostra mission» ha dichiarato il Direttore Generale di BCC Pordenonese e Monsile Gianfranco Pilosio.

«Il Gruppo BCC Iccrea da sempre attento a sostenere le iniziative volte a creare infrastrutture con un forte impegno sul fronte della sostenibilità e dello sviluppo del territorio – ha aggiunto Carlo Napoleoni, responsabile Divisione Impresa del Gruppo BCC Iccrea –. Con la nostra expertise sul project financing siamo in prima linea, anche grazie alle risorse attivate insieme a CDP, per continuare a generare valore con progettualità che uniscono i temi ESG alla realizzazione di impianti infrastrutturali che mirano alla transizione energetica per soddisfare il fabbisogno richiesto entro il 2030».

Il Gruppo Ascopiave è uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, con operatività in oltre 304 comuni a favore di oltre 870.000 utenti tramite una rete di 14.500 km. Ascopiave opera tramite partnership con il Gruppo Hera anche nella commercializzazione del gas e dell’energia elettrica nelle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia, nel settore idrico tramite la società Cogeide Spa (15 Comuni in provincia di Bergamo) e nel settore delle energie rinnovabili, detenendo 28 impianti di produzione di energia idroelettrica ed eolica con una potenza nominale installata di 62,5 MW. Ascopiave dal 2006 è quotata sul segmento Euronext Star Milan di Borsa Italiana con una capitalizzazione superiore al mezzo miliardo di euro.

Il Gruppo Renco è un gruppo imprenditoriale fondato nel 1979 dalla Famiglia Gasparini di Pesaro, primario player italiano nell’offerta di servizi integrati di ingegneria, costruzione e servizi operando come EPC Contractor con operatività in oltre 50 paesi e con clienti nel settore Energy, Gruppi Multinazionali e Istituzioni Governative e non (tra i clienti: Eni, Exxon Mobil, Repsol, Siemens, Texaco, BCE, Cern, Banca Mondiale, Saipem, ecc.).



L’operazione è stata strutturata dal Desk Project Finance della Divisione Impresa della capogruppo BCC Banca Iccrea, parte dell’Area dedicata alla Finanza Strutturata attiva anche dell’Acquisition Finance, Public Finance, Advisory, Capital Market. Il Team è stato supportato per tutti gli aspetti di natura tecnica e autorizzativa degli impianti dalla BIT S.p.A., società tecnica appartenente al Gruppo BCC Iccrea che ha agito in veste di Technical Advisor, dal consulente di mercato Afry Italia, per quanto concerne scenari di prezzi dell’energia, e dallo studio legale Gattai Minoli Partners per tutti gli aspetti legali.