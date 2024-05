Veicoli elettrici, la rivoluzione vista dietro le quinte

La rivoluzione elettrica cambia anche le modalità di vendita nelle concessionarie presenti sul territorio della Marca. I venditori si trovano a dover fare i conti con terminologie nuove da spiegare alla clientela: motori a magneti permanenti, corrente continua o corrente alternata, inverter mandano in archivio il carburatore, le valvole, le aste e i bilancieri. Su questo tema si è svolto a Susegana un interessante incontro che ha visto protagonisti da una parte il personale di Carraro Concessionaria, divisione vans e trucks, dall’altra gli esperti di Texa e Kempower.

Dopo il saluto di Giovanni Carraro, Marco Cervellin e Sergio Serafin ad aprire il convegno è stato Andrea Fusaro di Texa che ha illustrato fin nei minimi particolari l’evoluzione della propulsione elettrica sui veicoli che, inaspettatamente, ha origini non certo recenti come si pensa ed è approdata oggi in soluzioni sempre più raffinate come i motori a flusso assiale. Nel pomeriggio la sessione dell’Accademy Ecodrive Training è continuata con Roberto Disarò e Mattia De Lorenzo intervenuti per Kempower a parlare del “dietro le quinte” di questo scenario, ovvero il mondo della ricarica, argomento di vitale importanza per il completamento della filiera energetica.

«La rivoluzione elettrica è la strada del futuro che abbiamo deciso di intraprendere con determinazione. Per questo è necessario aggiornarsi per essere pronti a dare tutte le informazioni ai clienti, alle volte, confusi da tante informazioni» commenta Giovanni Carraro.