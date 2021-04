Green B, la sostenibilità secondo Benetton

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, Benetton Group lancia GREEN B, il progetto che raccoglie tutte le iniziative di sostenibilità dei marchi dell’azienda. Dalla concezione e realizzazione del prodotto alla catena di fornitura, dall’efficientamento energetico all’attenzione per le comunità, una visione a 360° che mette a sistema l’impegno per l’ambiente e le persone che costituisce un valore costante dell’azienda. Per Benetton Group la responsabilità sociale è un elemento connaturato al proprio modo di essere. Viene portato avanti da sempre, grazie a un modello di “fare impresa” basato – a tutti i livelli - su principi di rispetto per l’ambiente e le persone e su campagne di comunicazione per la difesa dei diritti umani.

Nei prossimi anni, le attività del Gruppo vedranno un impegno incrementale per avere prodotti ancora più sostenibili, una catena di fornitura ancora più rispettosa dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori, e sedi e negozi ancora più efficienti dal punto di vista energetico e della gestione degli sprechi, come quello inaugurato a Firenze a inizio marzo 2021. Oggi, tutto questo ha una bandiera e un simbolo. GREEN B rappresenta, infatti, l’identità sostenibile di Benetton Group e delle sue persone.

«GREEN B unisce diverse anime di Benetton. Verde come il colore del logo che ha reso il marchio celebre in tutto il mondo. B come l’iniziale del nome dei suoi fondatori, ma anche come “to be” -perché la sostenibilità fa parte della nostra essenza- e come “bee”, l’ape, un piccolo insetto industrioso e collaborativo, senza il quale l’intero ecosistema andrebbe in crisi” spiega Massimo Renon, amministratore delegato di Benetton Group. ”Da oggi GREEN B è l’ambasciatore dell’anima verde innata di Benetton, il simbolo di tutto ciò che per noi è sostenibile».

L’ape è anche il logo del progetto. Rielaborato graficamente a partire dall’iconico punto maglia di Benetton, sta a simboleggiare il contributo di ciascun individuo all’interno di un alveare che si espande organicamente, proprio come l’impegno dell’azienda e delle sue persone nei confronti della sostenibilità.

GREEN B avrà un’ampia declinazione su tutti i touchpoint di Benetton Group. I clienti troveranno questo simbolo all’interno dei punti vendita, sulle piattaforme digitali, sui tag dei capi dei marchi che rispondono ai valori incarnati dal progetto. E, naturalmente, sul Bilancio Integrato, la pubblicazione in cui l’azienda illustra come strategia, governance e performance consentono di creare valore nel breve, medio e lungo periodo, nel rispetto dell’ambiente e delle persone.