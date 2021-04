Borgo Cavour, Cà Sugana consegna un attestato a due figure storiche della città

Conte: «Il gesto quotidiano di Francesca Turchetto e Anna Dolfato, che ogni anno curano di piante e fiori l’aiuola situata all’angolo tra via Canova e via Riccati, non è scontato»

Venerdì mattina il sindaco Mario Conte ha consegnato una pergamena di ringraziamento a Francesca Turchetto e Anna Dolfato che da anni curano e abbelliscono di piante e fiori l’aiuola situata all’angolo tra via Canova e via Riccati. «Il gesto quotidiano di queste due signore non è così scontato - ha detto il primo cittadino, complimentandosi con le signore per la dedizione con cui si prendono cura dello spazio verde - Tenere pulito davanti alla propria di casa o al negozio è segno di grande senso civico e permette di rendere, tutti insieme, ancora più bella e accogliente la nostra Treviso».

