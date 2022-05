Bottega immette 300 mila api nel proprio vigneto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Le api hanno un ruolo importantissimo nel mantenimento della biodiversità. Sono insetti che agevolano l'impollinazione e di conseguenza la formazione dei frutti, trasportando il polline da un fiore all'altro e contribuendo alla conservazione della natura. La loro presenza è un termometro per misurare la salubrità di un territorio. Il vigneto in questione è parte di un appezzamento di proprietà Bottega, situato sulle alture di Vittorio Veneto, in un'area in parte boschiva e caratterizzata da una grande bellezza paesaggistica. In questo contesto le api sono state liberate da sei arnie diverse e hanno trovato ad accoglierle uve Glera, da cui origine il Prosecco.