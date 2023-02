Bottega inizia a produrre miele

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Tra un paio di mesi, con l'innesto du un milione di api nel proprio vigneto di Vittorio Veneto, Bottega inizierà una produzione di miele commercializzandola in Italia. Una prima parte di questo miele è già stato regalato ai clienti e ai dipendenti dell'azienda vinicola trevigiana, ottenendo un successo notevole. Ciò ha consigliato Sandro Bottega, a capo di Bottega spa, di prendere in considerazione la possibilità di immettere un ulteriore numero di api (circa un milione) e di iniziare una produzione di miele anche se piuttosto limitata. Ricordiamo che Bottega ha chiuso il 2022 con un fatturato di 110 milioni di euro (84 dai vini e liquori oltre ai 25 venuti dagli incassi dei Prosecco Bar). Locali che nel 2023 aumenteranno di una decina di unità, probabilmente con 3 aperti anche in Cina.