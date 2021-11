Bottega regala alberi per combattere la Co2

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Per dare un contributo al problema della C02 nelle grandi città Sandro Bottega, a capo dell'azienda vinicola di Bibano di Godega di Sant'Urbano, ha deciso di continuare, come fa da 4 anni, di piantare alberi nelle grandi città e nelle località turistiche. Così ogni 12 bottiglie vendute di due vini rossi molto graditi al pubblico, Venedika e Florenzia, donerà un albero ai sindaci che lo vorranno. Lo ha proposto anche al sindaco di Treviso. Bottega è da sempre in prima linea nel difendere l'ambiente. Utilizza energia da fonti alternative con un costo annuale in più del 30%. Annualmente ricicla 20 milioni di litri d'acqua, 16 tonnellate di polietilene, 10 tonnellate di carta siliconata. Climatizza i suoi 30 mila mq di stabilimenti con un sistema geotermico. Utilizza mille tonnellate annue di carta e cartone FSC (Foreste Coltivate Sostenibili). Il 50% del vetro è riciclato. Tuttele vernici utilizzate sono ad acqua. Tutto ciò (stando ad Assodistill)porta ad un risultato finale di -88% di emissioni di CO2 rispetto alla media dei distillatori italiani.