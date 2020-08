Breda di Piave distribuisce alberi ai cittadini per ridare il sorriso alla Pianura Padana

L’Amministrazione Comunale di Breda di Piave ha aderito all'iniziativa "Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana". Il progetto regionale, promosso da Veneto Agricoltura a tutela dell’ambiente, prevede la messa a disposizione da parte dei Comuni veneti di decine di migliaia di giovani alberelli e arbusti rigorosamente autoctoni, destinati a essere distribuiti gratuitamente ai propri cittadini. I cittadini bredesi possono dunque prenotare e ricevere delle piante per la propria abitazione, fino a un massimo di dieci a ognuno, iscrivendosi sulla piattaforma dedicata alla pagina web www.ridiamoilsorrisoallapianurapadana.eu entro giovedì 15 ottobre, contribuendo così a migliorare la qualità dell’aria del proprio comune.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sarà l’agenzia Veneto Agricoltura a fornire le piante, mentre il ritiro e la consegna di alberi e arbusti ai cittadini saranno effettuati dal Comune di Breda. Per la campagna 2020, sono disponibili circa 70 mila piante prodotte da Veneto Agricoltura nel Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta di Montecchio Precalcino (Vicenza). Tra le specie arboree a disposizione, i cittadini possono scegliere fra tre gruppi di piante locali, affinché venga rispettato il delicato equilibrio dell’ecosistema e la sua biodiversità, divise per dimensione e specie in base alle necessità specifiche di ogni richiedente. Si tratta di piantine giovani classificate come prima grandezza (quercia, frassino, bagolaro, tiglio), seconda grandezza (acero campestre, carpino bianco, sorbo, melo selvatico) e arbusti (biancospino, prugnolo, sanguinella, lantana). Per chi volesse approfondire le qualità di ogni pianta e fare una scelta ragionata, nel sito sono illustrate tutte le caratteristiche e le indicazioni per la piantumazione e la manutenzione. Un piccolo gesto, ma che, se accolto positivamente dalla cittadinanza, può avere un grande impatto sulla salute delle persone e del pianeta.