Scuola trevigiana vince premio del concorso Arpav sui cambiamenti climatici

Lo scorso 21 maggio al cinema Porto Astra di Padova si è tenuta la premiazione delle classi vincitrici di QualeIdea! Quiz, concorso Arpav dedicato alle scuole primarie e secondarie di I grado del Veneto. Il concorso ha visto la partecipazione di 80 classi di tutto il Veneto per un totale di 2000 studenti e si è svolto da dicembre 2023 ad aprile di quest’anno, in collaborazione con la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico regionale del Veneto. Lo scopo è sensibilizzare le ragazze e i ragazzi sull’importanza di adottare azioni concrete a tutela dell’ambiente utilizzando strumenti come giochi a quiz, lavori di gruppo, elaborati grafici e un lavoro di approfondimento coordinato dagli insegnanti.

Gli studenti hanno approfondito l’obiettivo 13 "lotta al cambiamento climatico" dell’Agenda 2030 utilizzando le risorse della piattaforma digitale arpav.scuolapark: hanno giocato e accumulato punti rispondendo a quesiti sui temi ambientali, sulla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile del Veneto e su tutti gli obiettivi di sostenibilità dell'ONU. Le classi sono state inoltre invitate a realizzare un diario per raccontare il percorso sviluppato e gli impegni che hanno deciso di seguire come buone pratiche di sostenibilità a scuola e nella vita di tutti i giorni. In palio c'erano contributi economici per un'uscita didattica in un Parco o Area naturale protetta del Veneto.

Al termine del percorso hanno vinto le classi che hanno totalizzato il miglior punteggio nel quiz, sommato a quello conseguito con la realizzazione del diario di bordo, valutato dalla giuria del concorso secondo criteri di originalità, creatività e coerenza dei contenuti con gli obiettivi di tutela ambientale. La giuria ha inoltre assegnato due menzioni speciali per riconoscere l’ottimo lavoro fatto dalle scuole nella produzione del diario di bordo. Ai bambini e alle bambine che hanno partecipato all'evento sono stati consegnati quaderni, segnalibri e penne realizzate con materiale sostenibile e una borraccia di alluminio per promuovere la riduzione dell’usa e getta e il riuso degli oggetti.

Ecco finalmente i vincitori!

Scuole Primarie

1° posto - Classe 5^A Scuola primaria Gozzi di Venezia - GIORNALINO RICICLINO

2° posto - Classe 4^B Scuola primaria Grimani di Marghera Venezia - COMPARE_ CHOOSE_CHANGE

3° posto – Classe 3^A Scuola primaria Chiereghin di Chioggia (VE) – LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Menzione speciale - Classe 5^C Scuola primaria Cesarotti Arria di Padova - TIENI O LASCI ANDARE

Scuole secondarie di I grado

1°posto – Classe 2^D Scuola secondaria di I grado di San Zenone degli Ezzelini (TV) - GIOCOKYOTO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI

2° posto – Classe 2^D Scuola secondaria di I grado Ricci di Belluno - SEMPLICI AZIONI FANNO LA DIFFERENZA

3° posto – Classe 2^C Scuola secondaria di I grado Lorenzi di Fumane (VR) -ALBERO LIBRO

Menzione speciale - Classe 1^C Scuola secondaria di I grado IC Marano Vicentino (VI) – LIBRO DELLA SOSTENIBILITÀ