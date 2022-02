La cantina Produttori Valdobbiadene è campionessa di sostenibilità

“Un territorio che guarda al futuro deve dimostrare di comprendere quanto sia importante creare le condizioni per sostenere la ricerca, l’innovazione, la transizione verde. Oggi, in testa alla classifica generale della seconda edizione del progetto Agricoltura100, troviamo la cantina veneta Produttori Valdobbiadene di Treviso e alla Società Agricola Eredi Scala Ernesto & C. di Caorle è stata riconosciuta una menzione speciale per la gestione del rischio e la protezione dei lavoratori. Due aziende venete, impegnate nella viticoltura sono il simbolo dell’eccellenza e della sostenibilità della produzione vitivinicola regionale”.

Lo dice il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, in riferimento al secondo Rapporto di AGRIcoltura100 stilato da Confagricoltura e Reale Mutua che rileva e fotografa lo stato dell’arte del comparto agricolo premiando l’eccellenza delle imprese agricole italiane in termini di sostenibilità. All’indagine hanno partecipato 2.162 imprese, +16,9% rispetto a quelle della prima edizione e i dati rilevati sono stati espansi sull’universo delle circa 715 mila imprese agricole attive iscritte alle Camere di Commercio, applicando coefficienti basati su tre variabili: area geografica, dimensione aziendale, specializzazione produttiva.

“In Veneto lo sviluppo sostenibile, l’innovazione e la centralità delle persone, sono i segni distintivi di un settore primario che, anche grazie all’attenzione e al lavoro di aziende come la Cantina Produttori Valdobbiadene e la Società Agricola Eredi Ernesto, trova espressione e riconoscimento a livello nazionale – continua il Governatore -. Due realtà che hanno dimostrato di essere impegnate da tempo in un’azione comune e concreta per lo sviluppo di modelli produttivi al passo con i tempi e attenti alla persona. Ed è su questa strada che vogliamo continuare per dimostrare che la sostenibilità e l’innovazione sono fortemente connesse nel nostro tessuto produttivo con le nostre imprese agricole che continueranno a darne ampia dimostrazione inseguendo sempre nuovi successi”.

“Siamo orgogliosi che a conquistare il primo posto della classifica generale della seconda edizione di Agricoltura100 ci sia la Cantina Produttori Valdobbiadene e che ad un’altra veneta, la Società Agricola Eredi Scala Ernesto & C, sia andato il riconoscimento per la gestione del rischio e la protezione dei lavoratori. Un riconoscimento che certifica la bontà della strada intrapresa ormai da diversi anni dalle imprese del nostro territorio per le quali la sostenibilità rappresenta un valore fondamentale”. “Sono profondamente convinto che la sostenibilità oltre che ambientale, debba essere anche sociale ed economica – conclude Caner -. Tutto questo si traduce in una rinnovata attenzione ai temi dell’ambiente e del territorio, ma anche dello sviluppo economico e del benessere di chi lavora. In questa direzione vanno i riconoscimenti attribuiti a queste due realtà venete che, insieme a molte altre imprese del territorio, dimostrano che la strada imboccata è quella giusta”.