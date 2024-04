Giornata della Terra, nuovo parco pubblico a Cappella Maggiore

Un’opera di riqualificazione del tessuto urbano che consentirà la riduzione dell’impatto sull’ambiente di due centri urbani e la realizzazione di un nuovo Parco Pubblico a favore della comunità, avviata proprio in occasione della Giornata mondiale della Terra: la Provincia di Treviso e il Comune di Cappella Maggiore hanno avviato lunedì 22 aprile, l’intervento che migliorerà complessivamente l’area che collega il centro cittadino al centro della frazione di Anzano. I lavori, dal valore complessivo di 99mila euro, rientrano nel bando di cofinanziamento della Provincia per la realizzazione e riqualificazione delle aree verdi dedicato ai Comuni del territorio, di cui anche il Comune di Cappella Maggiore è risultato beneficiario.

A dare il via all’evento i saluti istituzionali del presidente della Provincia di Treviso e della sindaca di Cappella Maggiore. A seguire, la presentazione dei dettagli del progetto a cura della geometra Alessandra Dan, in rappresentanza del progettista dell’opera l’architetto Fabio Nassuato, e la benedizione del parrocco di Anzano don Riccardo. A simboleggiare l’inizio dei lavori, l’intervento delle bambine e dei bambini della primaria “Regina Dal Cin”, che hanno recitato delle filastrocche a tema ecologico, piantato un albero di melograno insieme alle autorità e dipinto un cestino per la raccolta differenziata in prossimità del Parco. Nel dettaglio, l’anno scorso la Provincia aveva messo a disposizione delle Amministrazioni comunali 500mila euro destinati a progetti che favorissero la realizzazione di parchi, giardini e spazi verdi nelle aree urbane, prevedendo una copertura fino al 70% della spesa sostenuta dai Comuni: obiettivo, migliorare la qualità dell’aria e, al contempo, contribuire a mitigare i cambiamenti climatici nei centri urbani. Attualmente, l’intervento è cofinanziato dalla Provincia per 29.890 euro, ma sono in corso le verifiche necessarie al fine di sostenere il Comune nella spesa con un’ulteriore integrazione delle risorse. L’opera di miglioramento ambientale dell’area, che collega il centro del Comune di Cappella Maggiore al centro della frazione di Anzano, nasce dalla volontà di riqualificare un contesto urbano popolato, a favore del benessere dei residenti. In particolare, il progetto prevede la riduzione delle superfici asfaltate attraverso la piantumazione di diverse specie arboree, così come l’estensione delle strutture a verde nel nuovo Parco Pubblico (anche nelle aree adibite parcheggio), in modo da garantire spazi drenanti che consentano l’assorbimento delle acque superficiali. Inoltre, i lavori favoriranno una maggiore vivibilità dell’area per cittadine e cittadini, di tutte le età, permettendo loro di fruire di uno spazio all’aperto più agevole al ritrovo e alla socialità.

I commenti

«Proprio oggi in occasione della Giornata mondiale della Terra la Provincia di Treviso è orgogliosa di dare avvio ai lavori di quella che sarà una nuova oasi verde per il Comune di Cappella Maggiore – le parole del presidente della Provincia di Treviso – le nuove piantumazioni e l’ampliamento del verde si traduce in un risparmio annuo di 1775 kg di CO2: questo significa migliorare la qualità dell’aria, contribuire a mitigare i cambiamenti climatici e offrire alla comunità nuove zone di ombra dal calore estivo, nonché un punto di ritrovo per famiglie e bambini».

«Oggi una grande soddisfazione dare il via ai lavori insieme alla Provincia di Treviso: ringrazio il presidente per l’attenzione riservata al nostro progetto - continua la sindaca Mariarosa Barazza - l’intervento permetterà di riqualificare tutta l’area di collegamento tra il centro urbano del Comune e il centro di Anzano, migliorando la qualità di vita di cittadine e cittadini. Festeggiare oggi insieme alle bambine e ai bambini della primaria “Regina Dal Cin”, ai genitori, ai nonni e a cittadini residenti è stato un importante momento di condivisione e comunità».