Realizzato a Conscio da E-distribuzione un secondo nido per le cicogne

Una nuova e sicura casa per le cicogne di Conscio di Casale sul Sile. L’hanno realizzata i tecnici specializzati di E-Distribuzione posando una piattaforma artificiale che sarà utilizzata dalle cicogne per la nidificazione. Da tempo questo splendido animale ha dimostrato di apprezzare il particolare habitat della zona ed alcuni anni fa l’Azienda del Gruppo Enel per la rete elettrica di Media e bassa tenzione aveva collaborato con il Centro LIPU “Le cicogne del Sile” per identificare e realizzare una soluzione analoga su un vicino traliccio che ha incontrato un grande gradimento da parte di un nucleo di cicogne che ha scelto Conscio come luogo abituale per la riproduzione.

E-Distribuzione e LIPU hanno così deciso di ripetere e ampliare la collaborazione con una seconda struttura, ampia e sicura, realizzata su un vicino traliccio, da oggi è a disposizione per le future coppie di cicogne che, come avviene sempre più spesso sia in Italia che all’estero, dimostrano di apprezzare particolarmente una soluzione che rappresenta un punto di incontro tra istinto naturale e nuovi contesti urbani.

Affinché la struttura sia ospitale ma anche in grado di offrire totale sicurezza, i tecnici di E-Distribuzione hanno installato sui cavi elettrici anche specifiche protezioni isolanti che eviteranno pericolosi contatti accidentali con le ampie ali delle cicogne adulte ma anche dei piccoli cicognini che in futuro si cimenteranno con le prime esperienze di volo.

«Consentire alle cicogne di nidificare e moltiplicarsi in sicurezza – sottolinea Antongiulio De Lazzari, Responsabile E-Distribuzione Esercizio Rete Veneto e Friuli Venezia Giulia - è un impegno che E-Distribuzione e Lipu hanno assunto già da diversi anni, allo scopo di tutelare la biodiversità e l’avifauna. Sempre più spesso le cicogne scelgono i tralicci dell’energia elettrica per costruire il loro nido d’amore e questo intervento creerà tutte le opportune condizioni per consentire il loro ritorno già dalla prossima primavera».

«La cicogna bianca - aggiunge Paolo Vacilotto responsabile Lipu de Le Cicogne del Sile. - anche grazie a queste attenzioni, come la posa in opera di piattaforme nido e la messa in sicurezza di parte delle linee elettriche, è passata da una presenza sul territorio solamente come specie migratrice, a un numero di oltre 200 coppie nidificanti. Per questo - conclude Vacilotto - non possiamo che ringraziare E-Distribuzione».