Casier accoglie due nuove querce nel suo patrimonio verde

Il Comune di Casier ha arricchito il proprio patrimonio verde di due querce, gentilmente donate dalla Vicepresidente dell’Associazione “Rifiuti Zero Casier”, Annamaria Secco. La cerimonia di piantumazione si è svolta giovedì 28 dicembre, presso il cortile della Scuola Primaria “San Francesco d’Assisi” e, successivamente, nel suggestivo Parco delle Sculture che affianca il cimitero. Questa bella iniziativa è nata dal desiderio della signora Secco di celebrare il suo pensionamento con un gesto significativo per la comunità: impreziosirne il patrimonio arboreo. È stata quindi proposta una “colletta”, che ha rapidamente raccolto i fondi necessari per l’acquisto dei due alberi.

In collaborazione con il Comune di Casier sono quindi stati individuati gli spazi più adeguati alla loro messa a dimora. Alle operazioni di piantumazione erano presenti, oltre alla generosa donatrice, il Sindaco Renzo Carraretto, l’Assessore all’Ambiente Andrea Marton e la Presidente dell’Associazione “Rifiuti Zero Casier” Anna Kuti. «Sono felice di incrementare ancora il numero di alberi piantati nel territorio di Casier: ad oggi abbiamo superato le 150 piante. Il gesto d’altruismo della signora Annamaria è sicuramente lodevole, e speriamo sia seguito anche da altri Cittadini prossimi alla pensione e non solo» ha commentato il Sindaco Renzo Carraretto.