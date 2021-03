Cava Morganella, "Europa Verde": «Ricorso al Tar per salvare le acque»

Europa Verde e Verdi della Marca trevigiana tornano sui lavori per l’aumento della profondità di scavo a cava Morganella. I militanti hanno espresso in queste ore la loro volontà di continuare le iniziative di sensibilizzazione e di protesta civile, pronti alla mobilitazione.

«Riteniamo indispensabile che si ricorra alle vie legali per evitare la decorrenza dei termini per l’opposizione al provvedimento preso dal Consiglio regionale. Invitiamo quindi le amministrazioni di Alto Trevigiano Servizi e dei Comuni interessati (a partire da Treviso, Ponzano e Paese) a promuovere il ricorso di opposizione al Tar del Veneto». Europa Verde auspica un'iniziativa congiunta da parte di tutti gli interessati, superando le differenze politiche, per tutelare in ogni sede il diritto alla salute e la salvaguardia dell'acqua potabile come bene comune per la collettività, in linea con la volontà popolare che si è espressa in Italia con la vittoria del Sì al Referendum del 2011.