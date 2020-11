"Charta Smeralda": ad H-Farm firmato il codice etico a tutela del mare

Martedì sera in H-Farm si è tenuta l'ultima tappa del tour di "One Ocean Foundation", la fondazione sostenuta da Audi Italia e impegnata nella tutela dei nostri oceani. All'evento ha partecipato anche l'eco-esploratore e Ambassador di OOF Alex Bellini con il suo "Alex Bellini educational tour: un futuro sostenibile passa anche dal mare", ossia il ciclo di incontri che ha l’obiettivo di sensibilizzare un sempre maggior numero di persone, in particolare i più giovani, verso i temi della sostenibilità ambientale e diffondere i principi della Charta Smeralda che è il codice etico di One Ocean Foundation, innovativo e accessibile a tutti attraverso il sito www.1ocean.org. Sostenibilità e attenzione all'ambiente sono infatti da sempre temi cardine per H-Farm che ha dunque deciso di garantire il suo impegno firmando la Charta Smeralda, il codice etico per la tutela del mare.

