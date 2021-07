Comuni Ricicloni 2021: Treviso si conferma primo capoluogo d’Italia

Mercoledì si sono svolte a Roma le premiazioni dei Comuni Ricicloni 2021 e anche quest’anno i Comuni serviti da Contarina vengono riconosciuti i migliori nella gestione dei rifiuti. Treviso è il primo capoluogo d’Italia, confermando ancora una volta gli ottimi risultati ottenuti nella raccolta differenziata che si attesta all’86,7%, un dato che nessun altro capoluogo di provincia italiano ha raggiunto, con una produzione di secco residuo pari a 60,1 kg/abitante.

Anche Vedelago si conferma per il terzo anno consecutivo il migliore tra i Comuni veneti sopra i 15mila abitanti: qui la differenziata ha raggiunto l’87,2% e il secco residuo si ferma a soli 38,1 kg/ abitante. Al secondo posto troviamo Preganziol e al terzo Paese. Maser è stato premiato come primo Comune nella categoria tra i 5 e 15mila abitanti con il 90,5% di differenziata e 32,5 kg/abitante annui di secco residuo; seguono Altivole e Povegliano rispettivamente al secondo e terzo posto. Infine, nella categoria dei Comuni veneti più piccoli, sotto i 5mila abitanti, vince Monfumo con il 90,6% di differenziata e 33,4 kg/abitante annui di secco residuo, al primo posto davanti Arcade e Morgano.

Ottimi risultati confermati anche dalla speciale classifica riservata ai consorzi, guidata dal Consiglio di bacino Priula che sale sul gradino più alto del podio nella categoria sopra i 100mila abitanti. Un vero e proprio successo, che dimostra l’efficacia del sistema di gestione dei rifiuti applicato da Contarina nel territorio, nonostante i criteri di valutazione del concorso siano sempre più stringenti. Per essere certificati come “ricicloni”, i Comuni – oltre ad adottare una corretta raccolta differenziata – devono ridurre la produzione di secco residuo, mantenendola sotto i 75 kg/ab all’anno. Con questi parametri, in Italia i Comuni Ricicloni e rifiuti free sono 598 su 7.903 Comuni presenti in tutta Italia, solo il 8%.

In Veneto, invece, il dato è completamente ribaltato e la percentuale sale al 27%; i Comuni Ricicloni e rifiuti free sono 168 su 563. Dati che testimoniano come il nostro territorio – e in particolare la Marca trevigiana – rappresenti un vero distretto green, capace di investire e innovare nel settore della sostenibilità ambientale. Sergio Baldin, Presidente di Contarina, commenta soddisfatto: “Anche quest’anno i risultati del concorso Comuni Ricicloni dimostrano la validità e l’efficacia del nostro sistema di gestione dei rifiuti. I risultati raggiunti sia nella raccolta differenziata sia quelli legati alla riduzione del secco non riciclabile sono innegabili". “Questi importanti riconoscimenti testimoniano ancora una volta il valore del lavoro svolto e del costante impegno di cittadini e Amministrazioni nella tutela del nostro territorio” – conclude il Presidente del Consiglio di Bacino Priula Giuliano Pavanetto.