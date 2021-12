Comuni Ricicloni, premiata anche Montebelluna per la sua raccolta differenziata record

Un nuovo numero green dedicato a segnalazioni, criticità e richieste riguardanti il verde cittadino sarà attivo e a disposizione dei cittadini montebellunesi da lunedì 6 dicembre. Parchi, aree verdi, cigli stradali, aiuole, fronde sporgenti: i cittadini potranno telefonare e richiedere l’intervento del Comune o di enti terzi (come ATS, Contarina) per migliorare la sicurezza di strade e marciapiedi o, ad esempio, manutenere i parchi pubblici.

“Il numero green è il primo di una serie di nuove iniziative che introdurremo, come assessorato all’ecologia e all’ambiente, per migliorare la qualità del verde pubblico a Montebelluna. Abbiamo deciso di attivare questo nuovo servizio, anche e soprattutto, per potenziare l’aspetto generale della nostra città e per rispondere in modo più rapido alle esigenze dei cittadini– commenta il vicesindaco e assessore all’ecologia, Claudio Borgia –; l’ufficio ecologia infatti, con i suoi addetti che lavorano nel territorio, ha un buon punto di vista sulla situazione “verde” montebellunese ma siamo convinti che qualche occhio in più possa aiutare i nostri dipendenti ad individuare soprattutto situazioni in cui la sicurezza viene meno per colpa di polloni cresciuti troppo, alberi pericolanti, fronde sporgenti o radici affioranti, per fare un esempio. Grazie a questo servizio sarà quindi più semplice monitorare la situazione e intervenire con tempi adeguati per risolvere quei piccoli problemi quotidiani che verranno segnalati direttamente dai cittadini. Al telefono risponderà un nostro dipendente comunale, con anni di esperienza alle spalle come giardiniere, che ogni giorno compilerà un documento in merito alle segnalazioni per organizzare i vari lavori e rispettare le priorità e le tempistiche. Per questo nuovo servizio abbiamo stanziato 20.000 euro che serviranno a intensificare, per i primi mesi, gli interventi della cooperativa incaricata che affiancherà i nostri dipendenti comunali nella risoluzione delle criticità segnalate”.

Il numero green 0423 617402 risponderà dal lunedì al venerdì, la mattina dalle 8 alle 12. Aggiunge il sindaco, Adalberto Bordin: “Con l’attivazione di questo numero prende il via un’importante operazione che pone i riflettori sul settore ecologia, che rientra tra gli gli obiettivi principali di questa amministrazione da perseguire nel mandato. Ho espressamente voluto che tutte le prerogative riguardanti il tema green, così attuale, fossero riunione sotto un unico referente, il vicesindaco, che porterà avanti questa sfida con l’impulso che merita. Inoltre la partenza di questo servizio molto importante per il settore Ecologia della città arriva in concomitanza con la pubblicazione della classifica dei Comuni ricicloni promossa da Legambiente. Quest’anno Montebelluna supera sé stessa e ottiene il 1° posto nella classifica dei comuni veneti con più di 30mila abitanti con una produzione di secco pro capite annuo pari a 48kg e una raccolta differenziata che si attesta sull’88.1%, cifra record!”.

L’appuntamento annuale con la classifica dei comuni ricicloni è un momento importante che serve a verificare gli sforzi compiuti per consolidare la raccolta differenziata, e più in generale, un sistema integrato di gestione dei rifiuti. “Montebelluna batte quest’anno ogni record raggiungendo una % davvero alta di raccolta differenziata – commenta il vicesindaco Borgia – ben l’88% dei rifiuti prodotti vengono raccolti e portati a riciclo valorizzandoli e reinserendoli nuovamente in un processo di economia circolare. La nostra città infatti è l’unico comune della nostra fascia di popolazione a garantirsi il titolo, come dichiara Legambiente in base ai dati prodotti da Arpav, “di campione di riciclo e riduzione dei rifiuti”. Considerando che l’Europa mette come obiettivo entro il 2035 una percentuale pari al 65%, possiamo dire che fare una corretta differenziazione dei rifiuti per noi montebellunesi non è più uno sforzo ma una abitudine consolidata: i numeri parlano chiaro. E’ stato per me un onore partecipare a Padova alla premiazione dei comuni ricicloni all’evento Ecoforum promosso da Legambiente, un premio sicuramente da condividere con chi mi ha preceduto nel ruolo di Assessore all’Ecologia dello scorso mandato, il Dott. Elzo Severin.

Guardando i dati dal 2016 ad oggi la percentuale di RD è passata dall’85.1% all’attuale 88.1% e la produzione di secco pro capite da 54.6 kg a 48.2 kg. Montebelluna è passata dal 243° posto in Italia al 133° (per Comuni con più di 15mila abitanti), a livello veneto invece è salita al 4° posto (per Comuni con più di 15mila abitanti) nel 2021, mentre nel 2016 era ferma al 19°. “Un vero e proprio successo – conclude Bordin – merito in primis dei cittadini che in questi anni hanno dimostrato un senso civico straordinario ma anche dell’ente gestore Contarina che applica nel territorio un modello di gestione efficacie grazie al quale il nostro territorio è uno dei più performanti in Italia.”