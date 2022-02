Partita a Conegliano la raccolta dati per il progetto Car Pooling

È partita in tutti e dieci i Comuni partner di Conegliano la raccolta dei dati relativi al Progetto "Car Pooling" realizzato in collaborazione con il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Udine nell’ambito del Progetto InnovationLab Digiti@mo! “Car Pooling” è il termine con cui si definisce l’utilizzo condiviso dei mezzi di trasporto privati da parte di gruppi di persone che percorrono regolarmente gli stessi tragitti, per esempio casa-lavoro-casa o casa-scuola-casa.

La possibilità di condividere un unico mezzo, con evidenti benefici sia in termini economici che ambientali, si scontra con la difficoltà di entrare in contatto con le persone che percorrono i medesimi tragitti negli stessi orari, spesso usando la propria auto occupata solo dal conducente o al più dal conducente e da un passeggero. L’obiettivo dell’iniziativa “Car Pooling” è contribuire alla promozione della condivisione dei mezzi di trasporto privati incrociando i dati anagrafici, anonimizzati, con quelli relativi agli spostamenti forniti dai cittadini interessati all’iniziativa. Allo scopo è stato predisposto un questionario tramite il quale è possibile raccogliere i dati. A seguito della compilazione del questionario, saranno notificati ai partecipanti i gruppi di contatti di coloro con i quali potrebbero condividere il mezzo di trasporto. Si sottolinea che i dati acquisiti attraverso il presente questionario sono anonimizzati alla fonte e non viene raccolto nessun dato personale. L’elaborazione finalizzata alla trasmissione delle notifiche agli interessati è svolta dai servizi del Comune di residenza sulla base degli archivi anagrafici.

Si invita la cittadinanza a contribuire all’iniziativa procedendo alla compilazione del modulo al link: bit.ly/3HYtzvQ

Maggiori informazioni sulla pagina dedicata sul sito del Comune di Conegliano al link: bit.ly/3Ikm9ms

«Altra lodevole iniziativa resa possibile grazie ai fondi di InnovationLab Digiti@amo, Progetto che sta portando sul territorio coneglianese innumerevoli e importanti attività legate all’innovazione e alle nuove tecnologie -ha spiegato Gianbruno Panizzutti, l'assessore all’informatizzazione del Comune di Conegliano- Il Progetto “Car Pooling” è sviluppato in collaborazione con il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell’Università di Udine, partner fondamentale con il quale collaboriamo anche per altre importanti azioni a favore del nostro territorio».