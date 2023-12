Contarina: gli EcoCalendari 2024 sono in consegna

I nuovi calendari Contarina sono in consegna in questi giorni presso tutte le utenze dei 49 Comuni serviti. Le raccolte del nuovo anno sono già disponibili online sia nel sito contarina.it sia su ContarinApp. Anche in questa edizione, gli utenti troveranno già il mese di gennaio 2025 con tutte le raccolte previste. Una soluzione utile per agevolare la gestione dei rifiuti durante le feste natalizie. Si ricorda ai cittadini di controllare attentamente l’EcoCalendario, perché in occasione delle festività, in alcuni Comuni le raccolte subiranno delle variazioni. Nel calendario sono riportate anche varie informazioni utili, come: orari di apertura degli EcoCentri, indicazioni sulla corretta raccolta differenziata e sull’esposizione dei contenitori, novità e molto altro.

Per garantire il corretto recapito, civico e cassetta postale devono essere ben visibili e sulla cassetta postale deve essere indicato il nominativo dell’intestatario del contratto. I nuovi utenti, che hanno attivato il contratto negli ultimi mesi dell’anno, possono richiedere la consegna del calendario chiamando il numero verde 800.07.6611.