Contarina, in consegna agli abbonati gli EcoCalendari 2021

I nuovi calendari di Contarina per l’anno 2021 sono in consegna nelle case di tutti gli utenti in questi giorni. Oltre alle raccolte porta a porta previste, l’EcoCalendario riporta anche altre informazioni utili, come: orari e indirizzi di EcoCentri, indicazioni sulla corretta raccolta dei rifiuti e l’esposizione dei contenitori, novità e numeri utili.

I cittadini possono già consultare online i calendari 2021, che sono disponibili sul sito contarina.it e su ContarinApp, l’app ufficiale di Contarina. Si ricorda ai cittadini di controllare attentamente l’EcoCalendario, perché in occasione delle prossime festività, in alcuni Comuni le raccolte subiranno delle variazioni. Per garantire il corretto recapito, civico e cassetta postale devono essere ben visibili e sulla cassetta postale deve essere indicato il nominativo dell’intestatario del contratto.

La consegna dei calendari 2021 si concluderà tra la fine dell’anno in corso e l’inizio del prossimo. A partire da metà gennaio sarà possibile segnalare eventuali mancati recapiti scrivendo all’indirizzo contarina@contarina.it. Il calendario dei servizi aggiuntivi EcoBus e EcoStop svolti a Treviso resta invariato. I nuovi utenti, che hanno attivato il contratto da novembre 2020 in poi, possono richiedere la consegna del calendario chiamando il numero verde 800.07.66.11 da tel. fisso oppure i numeri 0422.916500 o 0382.083162 da cellulare.