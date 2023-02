Consegnati a Contarina 50 nuovi Daily Iveco a metano

Silenziosi ed ecologici: questi i tratti distintivi dei nuovi DAILY a metano, che consentono l’abbattimento delle emissioni di CO2 e PM10, oltre alla riduzione delle emissioni acustiche, garantendo allo stesso tempo ottime prestazioni di guida. IVECO, tramite la sua concessionaria Industrial cars, ha consegnato 50 nuovi mezzi a vasca a metano che saranno su strada nei prossimi giorni per eseguire la raccolta porta a porta nei 49 Comuni serviti da Contarina. Questa fornitura si aggiunge ad altri 50 mezzi consegnati nei mesi scorsi: ora sono 241 i mezzi ad alimentazione green, di cui 219 a metano, su un totale di 642.

Mezzi che a breve potranno usare il biometano autoprodotto nell’impianto di trattamento del rifiuto organico a Trevignano. Qui i lavori per la costruzione della nuova sezione di digestione anaerobica sono in fase di ultimazione e per l’estate si prevede la prima fornitura di biometano. Si tratta di un esempio di vera economia circolare, che valorizza al 100% la frazione organica raccolta da cui è possibile ricavare compost di qualità e biometano da utilizzare per il rifornimento dei mezzi di raccolta.

«Contarina rinnova costantemente il proprio parco mezzi, ricercando nel mercato soluzioni innovative e sostenibili, capaci di limitare l’impatto sull’ambiente e, allo stesso tempo, di garantire una guida efficiente e sicura per i nostri operatori – spiega il Presidente di Contarina, Sergio Baldin – Abbiamo scelto di investire nella mobilità sostenibile, per generare valore nelle varie fasi della gestione dei rifiuti: dalla raccolta, con la riconversione della nostra flotta aziendale a metano, al trattamento finale, attraverso la valorizzazione della frazione organica per produrre biometano. In questo percorso, avviato ormai nel 2013 con l’acquisto dei primi mezzi a vasca a metano, siamo lieti di avere al nostro fianco un partner di eccellenza come IVECO, che da oltre 25 anni è pioniere delle tecnologie a gas naturale e sostiene la transizione verso questo carburante sostenibile» conclude Sergio Baldin.

Contarina continua così il percorso di sostenibilità nel settore trasporti, consolidando il proprio impegno nella tutela dell’ambiente. Oggi quasi il 40% della flotta di Contarina è alimentata con sistemi ecologici che riducono le emissioni nocive e i rumori. Sono ormai noti, infatti, i vantaggi ambientali del metano per ridurre l’inquinamento acustico e migliorare la qualità dell’aria, riducendo i rischi per la salute: rispetto al gasolio, il GNL produce oltre il 20% in meno di emissioni di CO2eq, minimizzando quelle di SO2 e di PM10 (oltre il 95% in meno).

In occasione della cerimonia di consegna, Massimo Revetria, Responsabile Gamma Leggera IVECO Mercato Italia, ha affermato: «Siamo onorati di consegnare 50 dei nostri DAILY CNG a Contarina che, con la scelta di questi mezzi alimentati a gas naturale, ha dimostrato ancora una volta il suo impegno verso un trasporto realmente sostenibile, a beneficio dell’ambiente e delle persone in un perfetto esempio di economia circolare. Inoltre, il DAILY, grazie alla sua intramontabile robustezza e versatilità, è il mezzo perfetto per i servizi di igiene ambientale».