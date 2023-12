Attiva la nuova raccolta a domicilio di Contarina per i RAEE “dual use”

Contarina ha attivato un nuovo servizio per la raccolta presso le aziende dei cosiddetti RAEE “dual use”: si tratta di Rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche prodotti da enti e imprese che tuttavia si prestano sia all'utilizzo domestico che professionale, come ad esempio: pc, piccole stampanti da scrivania, cellulari, scanner, macchine per il caffè, ecc.

Questi rifiuti contengono sostanze tossiche e nocive per le persone e l’ambiente come mercurio, cadmio, piombo, ma anche molti materiali utili e preziosi come alluminio, ferro, rame, vetro e plastica. Tutti elementi che possono essere recuperati e riutilizzati, ma solo se trattati in modo corretto in appositi impianti. L’obiettivo del nuovo servizio di Contarina è incrementare quanto più possibile la raccolta e lo smaltimento di questa particolare tipologia di rifiuti, attivando una filiera adeguata alla loro valorizzazione e recupero. Oltre a ciò, l’affidamento di questa raccolta ad un gestore pubblico come Contarina garantisce trasparenza e legalità nella gestione dei RAEE.

Le aziende che attivano il servizio di raccolta RAEE “dual use” di Contarina pagano solo il costo della raccolta mentre il trattamento delle apparecchiature è gratuito. Sono disponibili anche ulteriori servizi opzionali, come la distruzione di dati sensibili con rilascio di apposita dichiarazione, interventi di facchinaggio e confezionamento dei rifiuti o ancora il rilascio della certificazione di avvenuto smaltimento dei cespiti aziendali. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare la pagina dedicata a questo servizio sul sito contraina.it, inviare una mail a imprese@contarina.it oppure contattare il numero verde 800.07.66.11