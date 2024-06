Servizi cimiteriali: Contarina ospita la Commissione SEFIT-Utilitalia

Venerdì 21 giugno, presso la Sala Assemblee del Consiglio di Bacino Priula a Fontane di Villorba, si è riunita la Commissione SEFIT (Servizi funerari italiani). Diversi gli argomenti presi in esame nell’arco della mattinata come lo stato attuale della legislazione nazionale e regionale e la gestione dei servizi pubblici locali nel settore funerario. SEFIT è un settore di Utilitalia che comprende circa 50 associati, tra cui imprese pubbliche o miste, ma anche gestioni comunali, che operano sull’intera gamma dei servizi funerari: dalle operazioni cimiteriali alla realizzazione e concessione di sepolture a privati, dalla gestione di crematori all’illuminazione elettrica votiva, fino anche ai trasporti ed alle onoranze funebri. SEFIT è radicata soprattutto nelle aree metropolitane e nei medio-grandi Comuni.

Anche Contarina fa parte di SEFIT, in quanto soggetto gestore per conto del Consiglio di Bacino Priula dei servizi cimiteriali. Sono 24 i Comuni del territorio che hanno aderito al servizio integrato e sottoscritto una specifica convenzione che garantisce standard di servizio omogenei, attraverso interventi efficaci e collaudati nel tempo.

«Siamo stati lieti di aver ospitato nel nostro territorio uno degli incontri periodici della Commissione SEFIT- ha dichiarato Sergio Baldin, Presidente di Contarina – Si tratta di momenti importanti in quanto consentono di condividere con i soci le esperienze attuate nelle diverse realtà. Da parte nostra abbiamo evidenziato come, in un campo così delicato quale quello dei servizi cimiteriali, un servizio pubblico uniforme sia in grado di garantire ottimizzazioni e soluzioni più rapide, mantenendo uno sguardo sempre attento sia alle sensibilità delle persone che alle necessità del territorio. Assieme al Consiglio di Bacino Priula, stiamo lavorando proprio con l'obiettivo di creare un modello integrato di bacino che coinvolga tutti i 49 Comuni interessati. Ad oggi, abbiamo già superato la copertura di oltre metà degli abitanti, servendo più di 320.000 cittadini».

La giornata si è conclusa poi con la visita al Memoriale Brion situato nel cimitero di San Vito di Altivole e donato al FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, da Ennio e Donatella Brion nel 2022. Si tratta di uno dei complessi funerari monumentali più importanti della nostra Regione e un capolavoro di architettura, realizzato dall’architetto Carlo Scarpa, che qui è sepolto.