Cordignano, in arrivo due colonnine di ricarica per veicoli elettrici

La Giunta comunale di Cordignano, guidata dal sindaco Roberto Campagna, ha approvato la convenzione con la ditta Be Charge Srl (società del Gruppo Eni) per l’installazione di due colonnine di ricarica per veicoli elettrici all’interno del territorio comunale. Le due postazioni, che consentiranno di ricaricare quattro mezzi simultaneamente, saranno collocate in piazza Italia e in via Gazzari. Saranno accessibili 24 ore su 24, sette giorni su sette. Per ricaricare il veicolo sarà necessario possedere uno smartphone oppure una tessera identificativa cliente RFID (Radio Frequency Identification). Il sistema di gestione, prenotazione e fatturazione avverrà attraverso una App gratuita, disponibile per iOS e Android, che consentirà anche la ricerca delle stazioni di ricarica su una mappa interattiva, verificherà le disponibilità e darà la possibilità di prenotazione del servizio oltre che il monitoraggio dello stato della carica in corso, avvisando quando questo sarà completato. Visualizzerà inoltre il costo, l’attivazione e la gestione della ricarica, il suo pagamento.