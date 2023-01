A Crocetta quattro nuove postazioni di ricarica per le auto elettriche

Quattro nuove infrastrutture per la ricarica delle auto sono state installate nel territorio comunale di Crocetta del Montello. Merito del protocollo siglato dall’Amministrazione Comunale di Crocetta del Montello con Be Charge Srl con l’obiettivo di incentivare lo sviluppo della mobilità green e offrire la possibilità di ricaricare i veicoli presso le aree pubbliche del comune. Due unità sono state installate in Piazza G.B. Marcato a Crocetta del Montello, mentre altre due hanno trovato casa in Piazza IV Novembre nella frazione di Nogaré. Ciascuna infrastruttura è dotata di due spine di ricarica e sarà accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per ricaricare il veicolo basta avere soltanto uno smartphone e tramite l’app in pochi click si potrà avviare la procedura. Sempre tramite l’app sarà inoltre possibile accedere alla mappa interattiva con le stazioni di ricarica, verificarne la disponibilità e prenotarne l’uso.

Il protocollo siglato tra Amministrazione e Be Charge Srl prevede a carico di quest’ultima i costi d’installazione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica, compresa la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale per segnalare l’area di ricarica. L’Amministrazione ha invece l’onere di decidere insieme alla ditta le aree idonee e consentire la sosta gratuita dei veicoli durante la ricarica.

«Si tratta di un importante intervento in favore della mobilità sostenibile – afferma Stefano Masin, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Crocetta del Montello -. Speriamo sia uno stimolo per incentivare i cittadini ad utilizzare mezzi puliti per salvaguardare l’ambiente che ci circonda». Le quattro strutture installate ad inizio 2023 sono le prime presenti nel territorio comunale di Crocetta del Montello. L’intervento non ha previsto alcun costo a carico dell’Amministrazione Comunale.