Cento volontari per raccogliere rifiuti, torna a Crocetta la domenica ecologica

Tenere pulito il territorio ed evitare l’inquinamento del pianeta partendo dal proprio piccolo. Con questo intento qualche anno fa è nata la Giornata Ecologica di Crocetta del Montello che tornerà domenica 26 febbraio 2023. A partire dalle 8 e fino alle 12:30 le strade di Crocetta si riempiranno di volontari muniti di pinze, guanti e sacchetti. Il Paese sarà diviso in undici zone di competenza gestite dalle associazioni del Comune. I gruppi composti da volontari provenienti da queste realtà associative saranno ulteriormente allargati ai cittadini che aderiranno all’iniziativa autonomamente. Al termine, per i partecipanti, ci sarà un momento di rinfresco offerto dall’Avis comunale.

L’Amministrazione Comunale di Crocetta del Montello fornirà a ciascun partecipante un kit di lavoro al momento del ritrovo alle ore 8 presso il Municipio. Il kit sarà composto da una racchetta per raccogliere l’immondizia a cui si aggiungeranno un giubbotto, guanti e sacchetti forniti da Contarina. Il materiale sarà poi portato in ecocentro, aperto in via straordinaria per l’occasione.

«Negli anni abbiamo visto diminuire la quantità d’immondizia presente nel nostro territorio, sintomo che la Giornata Ecologica è un evento che funziona in termini di sensibilizzazione della cittadinanza – afferma Simone Zanella, Assessore per il volontariato di Crocetta del Montello -. Anche quest’anno avremo oltre cento volontari sparsi su tutto il territorio e con l’occasione andremo a recuperare alcuni rifiuti specificatamente segnalati dai cittadini nel corso dell’anno. Ripulire il nostro Paese e il nostro territorio dai rifiuti rappresenta un bellissimo atto d’amore verso l’ambiente in cui viviamo». In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a domenica 5 marzo.