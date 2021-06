Dal campus di H-Farm alla scoperta del parco naturale del Sile con Centogiri

Da oggi è possibile noleggiare le bicilette per scoprire il nuovissimo Campus e la tenuta di Ca’Tron, fino al mare. Disponibili anche Bmx e MTB con cui cimentarsi sul bmx pump track

Pedalare fino al mare, immergendosi nella natura del Parco Naturale Regionale del fiume Sile o pedalare affiancando la Laguna di Venezia: da ora è possibile farlo partendo da H-Farm grazie al nuovo brand Centogiri che mette a disposizione biciclette, anche a pedalata assistita, con le quali esplorare la tenuta di Ca’ Tron oltre che naturalmente il Campus ed i suoi 30 ettari di parco. Lo staff di Centogiri sarà felice di organizzare anche uscite guidate e personalizzate.

Centogiri metterà a disposizione bmx per chiunque voglia cimentarsi nel nuovissimo bmx pump track inaugurato lo scorso marzo dalla nazionale italiana, mountain bike per allenarsi e divertirsi sull’altrettanto nuovo annello off-road interno. Inoltre offrirà anche un servizio di assistenza e riparazione di bici e biciclette a pedalata assistita per chi ne avesse necessità.

Si amplia così l’offerta sportiva di H-Farm Campus che ha aperto al pubblico le proprie strutture sportive da pochissime settimane. Parliamo di un palazzetto coperto regolamentato CONI con ampi spalti per il pubblico, spogliatoi, infermeria, palestra attrezzata Technogym gestita dal team ShowClub e campi scoperti dedicati a tennis, padel, calcio, rugby, beach volley, baseball oltre a uno skate park e bmx pump track e molto altro. Tutto immerso in un Campus che si estende per oltre 50 ettari all’interno della tenuta di Ca’ Tron, a Roncade, 30 dei quali destinati a parco verde con oltre 3 mila alberi e accessibile a tutti. Uno spazio unico dedicato agli studenti delle scuole, ai farmers, ai ragazzi e a tutti quanti vogliano praticare attività sportiva nei nuovi spazi recentemente inaugurati.

Centogiri è un giovane marchio per gli sportivi e gli amanti della bici specializzato in bici, accessori e abbigliamento adatti sia alla bici da strada che alla mountain bike passando per il mondo Gravel. Centrogiri all’interno del Campus sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 12:30 alle ore 18:30 mentre il sabato e domenica si apre alle 9 fino alle 18:30. Su appuntamento si potranno personalizzare gli orari e il tipo di esperienza desiderato.