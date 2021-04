Diadora Utility punta sulla sostenibilità e presenta Glove eco in occasione dell'Earth day

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Diadora Utility, il marchio leader di calzature e abbigliamento da lavoro, in occasione dell’Earth Day del 22 aprile, presenta al mercato antinfortunistico europeo, Glove Eco, la scarpa da lavoro sostenibile e in questa occasione avvia una campagna di sostegno a WeForest per la salvaguardia della Foresta Atlantica Brasiliana e delle sue comunità locali. Glove Eco è la versione “green” dell’icona Utility che più di ogni altra rappresenta il risultato di un intenso lavoro di ricerca e innovazione realizzato all’interno del laboratorio R&D di Diadora. Oltre un anno di ricerca mirata a rendere più sostenibile la calzatura, grazie all’utilizzo di materiali riciclati e di sostanze e collanti rispettosi dell’ambiente e di chi lo popola. Grazie alle performance ottenute, questo modello si posiziona in cima alla classifica delle calzature più sostenibili dell’azienda veneta, apice di un percorso iniziato nel 2015 che si è incentrato dapprima sull’avvio delle verifiche di sostenibilità delle filiere produttive e sulla riduzione dei fattori di consumo, fino ad arrivare, nel 2018 e nel 2019, a ottenere la Gold Medal di Ecovadis e il novero tra il 5% dei top performer in ambito sostenibilità, primato che detiene ancora oggi. “Glove Eco è il nostro modo per prenderci cura del lavoratore e allo stesso tempo dell’ambiente che ci circonda – afferma Enrico Moretti Polegato Presidente di Diadora. Intraprendere un percorso di sostenibilità significa avere chiaro in mente il concetto di “Rispetto”: per l’ambiente in cui lavoriamo, per quello in cui viviamo, per le persone e ogni forma di essere vivente, ricercando in ogni istante l’armonia con la Natura. Nel 2021 con le innovazioni e tecnologie di cui disponiamo, il rispetto non poteva che passare attraverso una ricerca intensa di un DPI sostenibile”. Questo esclusivo modello, la cui prima tiratura limitata comprende la realizzazione di 6000 paia all’interno della manovia aziendale di Caerano di San Marco (TV), permette la riduzione del consumo di risorse vergini e il rispetto dei criteri ambientali e sociali all’interno della filiera produttiva, abbracciando così un modello di produzione e consumo più responsabile. Ogni componente di Glove Eco, dal battistrada ai lacci, dalla tomaia alle cuciture passando per i coloranti utilizzati, è stata studiato in modo chirurgico per ridurne l’impatto ambientale e di conseguenza aumentare la sostenibilità della filiera, senza mai compromettere la performance della scarpa e della sua durabilità. Tutti i tessuti di cui è composta Glove Eco sono infatti provenienti da poliestere riciclato R-PET, mentre la pelle della tomaia è priva di PFAS, sostanze inquinanti con conseguenze a lungo termine sia per l’ambiente e per la salute. La suola e l’intersuola di questa calzatura, realizzate in parte con materiali riciclati, continuano a garantire il massimo della performance. Persino il puntale in alluminio e l’inserto anti-perforazione sono stati prodotti utilizzando materiali di riciclo o provenienti da scarti di produzione. Il packaging è stato realizzato con carta proveniente da materiale di riciclo e recupero certificato FSC. In occasione del lancio di Glove Eco, Utility ha avviato un progetto di partnership con l’organizzazione internazionale di tutela ambientale WeForest, per la ripopolazione della Foresta Atlantica brasiliana, polmone del pianeta e meraviglia di biodivesità e il supporto delle comunità locali. Per ogni paio di Glove Eco acquistato, Utility e WeForest si impegnano a salvaguardare un albero con l’obiettivo di arrivare a quota 6000 entro l’anno. In 30 anni, si stima, contribuiranno all’assorbimento di circa 951 tonnellate di C02.(Fonte WeForest). L’avanzamento del progetto sarà visibile all’interno della pagina www.weforest.org cliccando sul logo Utility all’interno della sezione partners (link diretto https://www.weforest.org/partner/diadora). Glove Eco sarà disponibile nei migliori rivenditori in Italia, Francia, Germania, Austria, Svizzera, Olanda, Uk, Scandinavia e Spagna e su diadora.com a un prezzo retail fra i 130€ e 140€.