Bocca di Strada, nuovo distributore di sacchetti per la raccolta rifiuti

Savno inaugura un nuovo distributore di sacchetti per la raccolta differenziata: l'erogatore è stato installato in vicolo Aldo Moro nella frazione di Bocca di Strada, a metà strada tra Santa Lucia di Piave e il Comune di Mareno di Piave.

Il dispositivo è entrato ufficialmente in funzione a partire dalle ore 9 di mercoledì 15 marzo, e potrà essere utilizzato da tutti gli utenti intestatari di un regolare contratto di raccolta e smaltimento dei rifiuti con Savno. L’obiettivo della società è quello mettere a disposizione dei cittadini quanti più dispositivi possibile, distribuendoli in maniera capillare sul territorio. Il distributore di Santa Lucia di Piave si aggiunge ai 7 già operativi sul territorio: Oderzo (via Monsignor Paride Artico), Pieve di Soligo (Piazza Caduti dei Lager), Valdobbiadene (Piazza Foro Boario), Vittorio Veneto (Viale Vittorio Emanuele II), Conegliano (via Maggior G. Piovesana) e Gorgo al Monticano (via Postumia Centro), San Vendemiano (via Alcide De Gasperi). Utilizzarli è semplice: basta passare la tessera sanitaria dell’intestatario della bolletta dei rifiuti, procedere con l’identificazione e scegliere il prodotto desiderato. Il numero dei sacchetti erogato è tarato a seconda delle disposizioni del Regolamento Tariffario.