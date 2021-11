Vittorio Veneto, nuovo distributore di sacchetti automatici per la differenziata

Si allarga la famiglia dei distributori automatici per i sacchetti della differenziata nella Sinistra Piave: giovedì mattina, 25 novembre, alle 8.30 è entrato in funzione il nuovo distributore di Vittorio Veneto che Comune e Savno hanno posizionato in Via Vittorio Emanuele II, 67 nei pressi dell’ecosportello.

Il dispositivo sarà attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, come uno sportello bancomat, e consente di ritirare gratuitamente, in maniera veloce e automatica, i sacchetti per la raccolta di plastica e umido con prelievi diversi ma nei limiti delle quantità definite dal regolamento tariffario. Per il prelievo è necessario avere la tessera sanitaria dell’intestatario del contratto: l’erogatore funziona infatti solo attraverso la lettura del codice a barre riportato sulla tessera, consentendo le operazioni di rifornimento solo alle famiglie regolarmente registrate nella banca dati di Savno.

Il commento

«Siamo certi che i cittadini dell’area vittoriese apprezzeranno molto questo nuovo servizio che, considerato il perdurare della situazione di emergenza sanitaria, rappresenta un sistema di approvvigionamento rapido, senza vincoli di orario e senza l’ausilio di personale dedicato. Con tre passaggi della durata di un minuto potranno infatti beneficiare del servizio non solo i cittadini di Vittorio Veneto, ma anche quelli di tutti i Comuni limitrofi, all’insegna del risparmio, della sicurezza e dell'eco-sostenibilità» conclude il presidente di Savno, Giacomo De Luca.