Domenica ecologica a Castelfranco: «Tutto pronto per la 19esima edizione»

L'assessorato all’ambiente di Castelfranco Veneto ha organizzato per domenica 3 aprile l'11esima edizione della Giornata ecologica. Anche quest'anno l'evento sarà caratterizzato dalla collaborazione tra le associazioni di volontariato, di quartiere e delle frazioni che coordineranno le pulizie del territorio dai rifiuti abbandonati, e con Contarina che si occuperà dello smaltimento di quanto raccolto.

Il commento

«La cattiva abitudine di abbandonare i rifiuti per strada e nei parchi è ancora presente in molti concittadini e visitatori - commenta Matteo Zanellato, presidente della commissione lavori pubblici, viabilità, ambiente, mobilità sostenibile, Protezione civile e sicurezza -. Ringrazio di cuore le associazioni che come sempre si rendono disponibili, e non solo nella giornata ecologica ma ogni giorno, per rendere decoroso il territorio che abitiamo. In città sono i cestini pubblici a disposizione dei visitatori e per i cittadini non mancano e la raccolta differenziata porta a porta è un servizio con ottimi risultati. Come sempre per la maleducazione di pochi ci rimettono tutti».

Il programma

La giornata si svolgerà come nelle scorse edizioni ovvero:

Alle 8.15 i referenti di ogni associazione potranno recarsi nella sede della Protezione civile per ritirare i materiali utili per raccogliere i rifiuti: pinze, sacchi, guanti, pettorine.

Alle 8.30 i volontari, cittadini di buona volontà, dovranno recarsi nelle sedi delle proprie associazioni di riferimento per la suddivisione dei compiti e dei materiali.

Fino alle 12.30 i volontari lavoreranno nel territorio per la pulizia.

I rifiuti raccolti saranno portati negli ecocentri di Salvarosa e S. Andrea O.M. aperti grazie alla collaborazione con Contarina dalle 9 alle 13 per il conferimento esclusivo di quanto raccolto durante la giornata ecologica. Contarina inoltre garantirà la presenza di 2 eco-vigili durante la mattinata per la verifica e lo smaltimento di eventuali abbandoni di una certa consistenza. «Invitiamo i cittadini a partecipare numerosi - conclude il consigliere Zanellato - rivolgendosi alle proprie associazioni di riferimento per l’iscrizione».