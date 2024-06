Ecocestini 2.0 anche a Breda di Piave

Nelle scorse settimane è terminata a Breda di Piave l’installazione di nuovi cestini lungo vie e aree pubbliche del Comune. Circa 70 i contenitori posizionati: 44 dedicati alla raccolta del secco non riciclabile e 2 per le deiezioni animali; 17 sono i contenitori per la raccolta differenziata nelle aree verdi, dove si potranno gettare separatamente carta, umido, vetro-plastica-lattine e secco non riciclabile. Nelle piazze principali invece sono stati installati modelli specifici in corten: 4 per la sola raccolta del secco e 1 per la raccolta separata di carta, vetro-plastica-lattine e secco non riciclabile.

L’attività di installazione è stata svolta nell’ambito del progetto “ECOCESTINI 2.0”: messo a punto dal Consiglio di Bacino Priula e da Contarina alla fine del 2019, il progetto prevede la graduale dismissione degli attuali cestini in tutti i Comuni del territorio servito a favore di nuove attrezzature, con l’obiettivo di promuovere una corretta raccolta differenziata dei rifiuti anche fuori casa, garantire un maggior decoro urbano, ridurre gli abbandoni e migliorare il servizio.

Anche a Breda di Piave, dunque, i vecchi cestini di proprietà del Comune sono stati sostituiti con nuovi contenitori, personalizzati in base al contesto. Sono state infatti individuate zone con caratteristiche omogenee in base a rifiuti prodotti, superficie e livelli di frequentazione come: aree verdi urbane, piazze principali, aree urbane e aree sgambatura cani. Per ognuna di queste, il servizio proposto si diversifica attraverso differenti tipologie di contenitori, frequenze di svuotamento personalizzate e diverse tipologie di rifiuto raccolte.

Si tratta di una novità importante per i cittadini, perché non cambiano solo le attrezzature, ma viene rivisto l’intero servizio. E’ stata infatti ripensata anche la distribuzione dei cestini nel territorio e le frequenze di svuotamento, personalizzate in base al tipo di area, secondo un’analisi svolta dai tecnici di Contarina e condivisa con l’Amministrazione Comunale. I nuovi cestini pubblici, diversamente dal passato, sono ora di proprietà di Contarina che si occuperà della loro intera gestione: svuotamento, acquisto e installazione, ma anche manutenzione e sostituzione.

«Siamo estremamente soddisfatti di aver completato questa revisione del piano dei cestini pubblici. Abbiamo attentamente valutato ogni singolo cestino, individuando per ciascuno la posizione e la funzionalità più adeguata. Riteniamo che questi nuovi cestini, accuratamente collocati e progettati per ottimizzare la raccolta differenziata, rappresentino un significativo passo avanti per il decoro urbano e l'efficienza della raccolta rifiuti a Breda di Piave. Siamo soddisfatti e speriamo davvero lo siano anche i nostri cittadini» ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Andrea Battistel.

«Dopo gli importanti risultati ottenuti negli anni con il porta a porta – ha dichiarato Sergio Baldin, Presidente di Contarina – era indispensabile estendere una corretta raccolta differenziata dei rifiuti anche fuori casa, per creare una continuità nei comportamenti dei nostri cittadini, ma anche per stimolare l’adozione di condotte positive da parte di chi visita i nostri territori. Ancora una volta, tuttavia, per una buona riuscita di questo progetto risultano fondamentali la collaborazione e la responsabilizzazione di ciascuno verso la tutela dell’ambiente e del decoro: stiamo infatti mettendo a disposizione un servizio che, per essere ottimale e pienamente efficace, necessita dell’impegno di tutti nella cura del bene comune».

«I sindaci lavorano con dedizione per preservare il decoro e le bellezze dei paesi e assicurare un ambiente pulito. - dichiara il Vicepresidente del Consiglio di Bacino Priula Franco Bonesso - È importante che ogni cittadino contribuisca con cura e rispetto per il nostro patrimonio comune: lasciare i rifiuti fuori dai cestini non solo deturpa la nostra città, ma è anche considerato come abbandono di rifiuti, un'azione che può comportare sanzioni. Un errore di una persona può essere ripetuto da altri, portando a un rapido peggioramento della situazione».