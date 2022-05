Efficientamento energetico nell'edilizia pubblica: Silea investe 500mila euro

Il Comune di Silea ha approvato un nuovo progetto di efficientamento energetico degli alloggi di proprietà comunale. Nei prossimi mesi verranno rifatti gli impianti di riscaldamento, i serramenti e le finiture al fine di rendere più confortevole e meno dispendiosa la permanenza delle famiglie che sono in graduatoria per l'assegnazione di un alloggio popolare. Il nuovo investimento, pari a € 135.000, è in continuità con l’impegno del Comune verso il miglioramento della situazione abitativa delle famiglie bisognose: il percorso di riqualificazione degli alloggi di proprietà, dal 2017 ad oggi ha visto impegnata una somma di circa €. 500.000, per opere di efficientamento energetico, rifacimento tetti e manutenzioni straordinarie.