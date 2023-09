Un pieno di energia green nei sistemi di ricarica di Abaco Mobility, in partnership con Abaco Energia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La transizione ecologia passa anche attraverso la ricarica di veicoli elettrici. Abaco Mobility di Montebelluna (TV), che da 20 vent’anni opera nella gestione di piani della sosta in oltre un centinaio di città italiane, da un paio d’anni - insieme alla consociata Abaco Energia di Treviso – cura anche l’installazione e la gestione completa delle colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, mezzi quest’ultimi che rappresentano sistemi di trasporto sempre più diffusi e incentivati nel contesto nazionale. “Dopo importanti approfondimenti ed aver acquisito le competenze necessarie, siamo partiti in forma sperimentale, nella città di San Donà di Piave (Venezia) – spiegano dal quartier generale di Abaco Mobility – sapevamo che saremmo andati a trattare un mercato in grande espansione, che vive all’interno di un quadro normativo e strutturale complesso. Il nostro valore consiste nell’accompagnare l’Ente in questo percorso, aiutandolo a compiere le scelte corrette e, punto di forza del nostro servizio, avere pieno controllo del servizio erogato. Fin da principio avevamo quindi consapevolezza che il reale contenuto della nostra proposta non si sarebbe giocato sulle quantità, bensì sulla qualità e sull’accuratezza del servizio offerto all’Ente, sull’assistenza precisa e puntuale al cliente, com’è nel nostro stile. Il tempo, poi, ci ha dato ragione. Negli ultimi mesi abbiamo installato nuove colonnine a Pitigliano (Grosseto), a Sondrio e Cernobbio (Como), con ritorni molti positivi. Ad oggi le ricariche effettuate sono state oltre 2mila, per un totale di 30 Mwh di energia erogata, tramite 12 punti di ricarica, 750 utenti, di cui il 30% è un habitué; il partner è sempre Abaco Energia, nostra consociata, fornitrice di energia green”. “L’energia erogata dalle colonnine di ricarica – spiega Daniele Pavan, amministratore delegato di Abaco Energia, fornitore di luce e gas in tutta Italia – è per il 100% di provenienza da fonti rinnovabili, certificata dal GSE in conformità con la Direttiva 2009/28/CE. Grazie all’importante lavoro svolto in sinergia con Abaco Mobility, con l’installazione delle colonnine elettriche in questi mesi abbiamo risparmiato all’ambiente l’immissione in atmosfera di circa 20 tonnellate di CO2”. “Ai servizi base di ricarica elettrica, - aggiungono da Abaco Mobility - si stanno affiancando delle iniziative interessanti di partnership con attività locali e le stesse Amministrazioni pubbliche che intendono gratificare il cliente ‘green’, omaggiandolo con gitf voucher da spendere in ricariche negli stessi sistemi. In questo modo i nostri sistemi di ricarica diventano centrali nel coinvolgere i diversi pubblici rendendoli protagonisti attivi nella vera transizione etica ed energetica”.