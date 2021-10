Consegnati 339 piccoli alberi autoctoni ai cittadini di Farra

Anche quest’anno Farra di Soligo ha risposto presente al progetto regionale “Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana”, un’iniziativa promossa da Veneto Agricoltura e finanziata dalla Regione Veneto. Sono ben 339 le piantine di alberi autoctoni che sono state consegnate gratuitamente oggi, lunedì 11 ottobre, e che saranno piantate dai cittadini che hanno dato il loro appoggio al Comune

Il Comune di Farra di Soligo aveva aderito già nel 2020 all’iniziativa di Veneto Agricoltura perché, considerate le caratteristiche del paese e la sensibilità dimostrata dai cittadini nei confronti di questo tema, ha voluto offrire agli interessati la possibilità di contribuire alla cura dell’ambiente ed alla pulizia dell’aria anche solo con un piccolo albero da piantare nel proprio giardino.

«Il rinnovarsi di una così numerosa e ripetuta adesione a questo progetto regionale da parte dei cittadini del Comune di Farra -afferma il vicesindaco Michele Andreola- è segno di una consapevolezza e sensibilità all’ambiente e in particolare al sostentamento di una fonte d’ossigeno importante com’è l’albero. Come amministrazione abbiamo sostenuto nell’anno varie iniziative per l’ambiente e in particolare, presso la casa degli Alpini di Col Martino, la mostra sull’albero in collaborazione con gli istituti di Col San Martino e Moriago: non possiamo che ringraziare quanti hanno aderito a questo nostro invito, consapevoli che il tema ambiente è sentito e di primaria importanza per il nostro futuro».