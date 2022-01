Fiocco azzurro alla fattoria dell'Ipab di San Giuseppe: ci sono due nuovi capretti

L’IPAB Appiani-Turazza gestisce i servizi di scuola dell’infanzia e nido integrato e da anni porta avanti un progetto di educazione e sensibilizzazione alla cura dell'ambiente e al rispetto per gli animali, anche tramite la presenza di una Fattoria Didattica che ospita capre, galline e tanti altri animali. Forse qualcuno ricorda che lo scorso maggio l'istituto si era trovato ad accogliere una capretta smarrita che era stata ritrovata presso il cimitero di Canizzano. I bambini dell’Appiani l’avevano accolta con gioia e battezzata col nome affettuosissimo di Nina-Cuore.

"Siamo ora lieti di annunciare . fanno sapere dall'Ipab - che la famiglia si è allargata perché nella notte di lunedì Nina-Cuore ha dato alla luce due bellissimi capretti!". E così ora sul tetto della casetta delle caprette della fattoria didattica spiccano due fiocchi di benvenuto: rosa per la femminuccia e azzurro per il maschietto. La neo-mamma è in ottima salute, allatta e accudisce con amore i suoi due piccoli, che finalmente nella giornata di ieri sono stati presentati ai bambini. Erano tutti emozionatissimi ed entusiasti di poter incontrare e accarezzare i cuccioli appena nati. Rientrati in aula poi, si sono impegnati a riprodurre il memorabile evento con carta, pastelli e colori a cera.

I bambini però, che alla loro età hanno uno spiccato senso della famiglia, erano preoccupati per l’assenza del papà dei due capretti e hanno chiesto ripetutamente alle maestre dove si trovasse. Allora le maestre hanno risposto che il papà lavora in montagna come "Capogregge" e rientra a casa nei fine settimana, per stare con la sua famiglia e giocare con i suoi cuccioli. "Adesso si apre una nuova sfida per i nostri piccoli allievi: mettersi d’accordo e trovare assieme due nomi adatti per i nuovi nati! Come si chiameranno il capretto e la capretta di Nina-Cuore? Per il momento dalla Fattoria Didattica è tutto, seguiranno aggiornamenti sulla nostra famigliola caprina…" conclude l'Ipab.