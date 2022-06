Fiori e miele: alla scoperta del mondo delle api con La Nostra Famiglia

E’ stata una conclusione speciale quella degli studenti del terzo anno dei corsi di Formazione Professionale de La Nostra Famiglia infatti a coronamento di un intenso e proficuo percorso formativo si sono recati per una visita all’azienda agricola biodinamica “San Michele” sui colli di Conegliano alla scoperta del mondo delle api. La passeggiata nel parco dell'azienda, guidata da due apicoltori esperti ed appassionati, ha permesso ai ragazzi di conoscere arbusti, piante e fiori delle api in un'oasi di biodiversità straordinaria.

Tra api mellifere, api solitarie e bombi, gli studenti hanno scoperto un mondo affascinante in cui tutti hanno compiti precisi e pratici che, insieme, creano una comunità attiva e concreta in grado di insegnare indirettamente anche il senso civile di convivenza e collaborazione. Durante la visita all‘apiario, gli allievi hanno potuto conoscere alcune nozioni sul ciclo di vita di questi meravigliosi insetti, i loro prodotti e i benefici sulla salute. L’ultima tappa di questo percorso si è conclusa con la dimostrazione pratica della smielatura e la degustazione del miele di acacia. I ragazzi hanno, dunque, potuto constatare che l’apicoltura offre numerose possibilità di attività manuali come la raccolta dei favi, seguita dall’estrazione del miele e dalla riempitura dei barattoli, per arrivare alla produzione di candele.

La vita delle api è diventata un’occasione di stupore e osservazione, di seguito alcune loro espressioni: “Le api sono molto intelligenti e fanno tanti lavori”; “Il marmellato delle api è buonissimo”; “il paesaggio è meraviglioso”; “mi piacerebbe fare l’apicoltore”. Come sostengono i formatori che li hanno accompagnati, gli studenti si sono dimostrati attenti e curiosi seguendo con attenzione tutte le fasi proposte. Sono esperienze utili perché rinforzano gli apprendimenti ed aprono la mente a nuove conoscenze.