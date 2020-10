Il progetto "Frutto di un Sostegno Sociale" torna in piazza per aiutare i più fragili

Sarà un’iniziativa - se mai possibile - ancora più attenta al prossimo, che si svolgerà in totale sicurezza ma non mancherà un appuntamento di assoluta importanza per le 10 Comunità Alloggio della provincia di Treviso dedicate al supporto delle persone adulte con disabilità intellettiva e fisica. È con questa convinzione che i volontari del Consorzio Pro Loco Quartier del Piave, con il supporto delle altre associazioni di volontariato, si apprestano a portare nelle piazze l'edizione 2020 del progetto “Frutto di un sostegno sociale”, iniziativa promossa per la prima volta 20 anni fa dalla Fondazione Il Nostro Domani Onlus.

Un impegno, quello delle associazioni Pro Loco verso il sociale, che oggi – a fronte dell’emergenza Coronavirus - si rende ancor più necessario per le Comunità Alloggio cui sarà devoluto il ricavato dell’iniziativa. L’emergenza sanitaria in atto ha, infatti, duramente colpito le Comunità Alloggio che, oltre all’innegabile preoccupazione per la salute dei residenti delle proprie strutture, devono anche fare i conti l'enorme aumento dei costi per la gestione e la tutela degli ospiti. Persone che, oltre alla disabilità, si trovano spesso a dover affrontare diverse patologie collegate al loro handicap o alla loro età (spesso sono persone adulte) e che, per questo, devono essere ancora più salvaguardate dal Coronavirus.

Una situazione complicata ed onerosa, alla quale i volontari delle Pro Loco e di altre associazioni di volontariato non si sono voluti sottrarre, pur tra mille difficoltà. E così ancora una volta, domenica 8 novembre le associazioni Pro Loco, Alpini, Avis, parrocchie, gruppi spontanei, Anffass e molte altre prenderanno parte alla raccolta fondi, scendendo in oltre 150 piazze per distribuire migliaia di cassette di mele biologiche Osiris a fronte di un piccolo contributo (12 euro a confezione) destinato interamente alle attività delle Comunità-Alloggio.

“Lo faremo in assoluta sicurezza, per noi e per chi ci verrà a trovare – commenta Roberto Franceschet, presidente del Consorzio Pro Loco Quartier del Piave – consapevoli che ogni piccolo aiuto ha un enorme valore per le Comunità Alloggio. Crediamo sia importante dare un segnale di continuità e di speranza, per questo abbiamo scelto di farci trovare nelle piazze, seppur in misura ridotta e attuando ogni tutela possibile. Perché, ora più che mai, è importante ricordare che della nostra società fanno parte tante persone fragili, per le quali il nostro supporto è fondamentale, e lo è soprattutto in momenti complicati come quello che stiamo vivendo”.

E per dare a tutti i cittadini la possibilità di sostenere l'iniziativa anche senza uscire di casa (nel pieno rispetto delle indicazioni del recente DPCM) gli organizzatori hanno attivato il numero telefonico 349.8651082 per consentire la prenotazione delle cassette di mele, che verranno poi consegnate direttamente a domicilio. Un servizio molto speciale che porterà nelle case, oltre all’indubbia bontà della frutta, la dolce consapevolezza di aver contribuito con un piccolo gesto ad un grande progetto. Per informazioni sulle località dove acquistare le mele della solidarietà e le modalità per la prenotazione/consegna a domicilio delle cassette chiamare il numero telefonico 349 8651082.

Le Comunità-Alloggio sostenute operano nel territorio per favorire la nascita di alcune comunità alloggio per persone disabili che non possono rimanere in famiglia o alle quali viene a mancare la famiglia naturale. Queste le 10 comunità a cui verrà devoluto il ricavato 2020: Casa Giovanna De Rossi – Cavrié di San Biagio di Callalta; Casa Maria Adelaide Da Sacco – Vidor; Casa L. Spigariol e G. Minatel – Breda di Piave; Casa Codato – Preganziol; Casa “I Giacinti” – Volpago del Montello; Una Casa tra le Case – Soligo; RSA Atlantis – Castelfranco Veneto; Handy Hope – Vazzola; Il Girasole – Orsago; Comunità Quadrifoglio – Treviso.