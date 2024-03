"La gestione responsabile dei rifiuti": il cuore innovativo del modello Priula Treviso

Sono trascorsi oltre 20 anni dall’avvio del modello di gestione integrata dei rifiuti ormai riconosciuto in tutta Italia come “Modello Priula Treviso” applicato in 49 comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Priula e noto, grazie anche alla peculiare modalità di gestione dei rifiuti introdotta dalla in house Contarina SpA, per i risultati di riciclo straordinari che fino a non molti anni fa erano impensabili: 89,9% di raccolta differenziata nel bacino a fronte di una media regionale del 76,2% e nazionale del 64% ; meno di 40 kg/abitante per anno di rifiuto indifferenziato rispetto a una media nazionale di 181 kg/abitante per anno e soprattutto applicazione della Tariffa Puntuale sui rifiuti prodotti da ciascuno dei 560.000 abitanti.

Questi risultati non sono il frutto di procedure ordinarie, ma derivano soprattutto da una visione strategica, da una mentalità etica e da un approccio metodologico rigoroso dei 49 comuni del Consiglio di Bacino Priula (appartenenti alla Provincia di Treviso) che hanno istituito una straordinaria “politica” unitaria che mette al centro delle proprie strategie la singola persona, a prescindere dal comune di appartenenza “anagrafica”. Dal 2015, anno della costituzione del Consiglio di Bacino, si è evidenziata progressivamente la peculiarità di questa Governance, rispetto alle realtà similari della Regione e del Paese: alla base di questa guida innovativa, infatti, vi è una “cooperazione” equilibrata dei Comuni in conformità a principi, criteri e modalità tesi ad evitare una gestione frammentaria e disomogenea fra le diverse amministrazioni locali. Il tutto garantendo, nel contempo, un servizio erogato con efficacia, efficienza ed economicità, caratterizzato da eguale cura ed indistinta attenzione per tutti gli enti locali partecipanti, da livelli e standard di qualità del servizio omogenei e dalla adozione di una tariffa unica di bacino, per promuovere la cultura e la sensibilità ambientale nelle comunità di riferimento. Il 2022, anno appena trascorso, ha visto compiersi i primi 20 anni della Tariffa Puntuale, introdotta nel 2002 in tutto il Bacino Priula: questo traguardo è frutto di un continuo lavoro di confronto e condivisione con i Comuni Soci e i maggiori stakeholder del territorio; oggi la Tariffa del Priula ha dunque raggiunto una certa “maturità” che la fa contraddistinguere a livello nazionale.

Si legge nel testo: “la differenziazione nell’erogazione del servizio, o nella quantificazione tariffaria, non dipende dalla residenza in questo o quel comune, ma dalla diversità (ove esistente) del contesto territoriale. Ed è la medesima persona che per la scelta del Modello Responsabilizzante è chiamata a manifestare la propria responsabilità individuale prima ancora che diventi fatto collettivo. La scelta unitaria di area vasta da parte del soggetto di governo non sacrifica la diversità territoriale perché la gestione unitaria non significa stesse modalità di servizio o stesse tariffe in situazioni diverse.

Tutto il territorio avrà il medesimo modello ovunque, con modalità coerenti al modello declinate nei vari contesti territoriali: a parità di condizioni, stesse opportunità di servizio, stesse tariffe, a condizioni diverse, modalità diverse, tariffe diverse, ma, a stesse diversità, stesse modalità, stesse tariffe”.

Il libro, suddiviso in tre parti, offre una panoramica completa di questo modello di successo: in un’ampia prima sezione si parla principalmente del “modello” considerandolo come un paradigma di riferimento, unitario e integrato – olistico – basato sulla responsabilità dei cittadini, con la convinzione che sia, oltre che utile e rispondente agli indirizzi europei dell’economia circolare, necessario per arrivare a minimizzare – e tendenzialmente puntare ad azzerare – il residuo di rifiuto non riciclato come materia o non recuperato come bioenergia. Una seconda parte si occupa specificatamente di come passare dai principi descritti alle modalità operative.

Infine, nella terza parte il volume si focalizza sul modello di articolazione tariffaria, proponendo delle riflessioni sull’evoluzione anche in visione prospettica: si legge nella prefazione al testo di Edo Ronchi, (già ministro dell’ambiente dal 17 maggio 1996 al 26 aprile 2000 e Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile) “Ciò che il cittadino paga – spiega Contò – deve essere molto chiaro, solo così lo si coinvolge e lo si responsabilizza. La tariffa del modello Priula indica 4 costi precisi e ben chiari: la cura del territorio (le attività di pulizia e spazzamento), l’accesso al servizio garantito sempre e quando ti serve, i costi di raccolta e quelli di trattamento, al netto dei ricavi della vendita delle materie prime seconde. Pare difficile sostenere che questo modello di tariffa puntuale non sia estendibile e che siano invece preferibili i modelli di tassa sui rifiuti, largamente prevalenti, con qualche “correzione tariffaria”.

A chiusura della pubblicazione è stata inserita, in appendice, una case history che racconta l’applicazione concreta del Modello Priula Treviso: un esempio che testimonia come l’attuazione di quanto previsto dal Modello permetta di raggiungere ottimi risultati nell’ambito della gestione dei rifiuti.

SCHEDA DEL LIBRO

Dalla Sinossi “Perché determinati modelli di gestione dei rifiuti funzionano e altri invece no? Per rispondere a questa domanda l’autore scava nella profondità dell’esperienza di punta, a livello mondiale, nel riciclo e nella riduzione dei rifiuti da cui proviene, scoprendo che alla base del successo si trova un modello fondato su meccanismi, a volte inconsapevoli, di partecipazione delle persone. Il Modello Responsabile. Ma come funziona? Quali sono le modalità di raccolta? La tassa rifiuti come deve cambiare? Un pensiero innovativo che mette insieme i concetti di antropologia e psicologia sociale con tecniche e organizzazione della governance e del servizio, e con sistemi innovativi e di frontiera nella gestione. L’ultraventennale “Modello Priula Treviso” non è una raccolta di teorie, ma un metodo che ha portato un territorio di oltre mezzo milione di abitanti di 49 Comuni a superare quasi il 90% di raccolta differenziata della quale rimangono pochi chili di rifiuto per ogni abitante. Dal cuore innovativo del Modello il lettore è accompagnato verso le sue declinazioni metodologiche, la sua innovativa articolazione tariffaria e una minuziosa descrizione del servizio. Un manuale per affrontare la sfida del 21esimo secolo: l’economia circolare”.

L’autore

Dottore in Scienze Ambientali, Paolo Contò, ha dedicato gran parte della sua vita professionale alla promozione e alla gestione responsabile dell'ambiente maturando una profonda comprensione delle questioni ambientali. Dopo numerosi anni alla direzione dei Consorzi Priula e Tv3, da luglio 2015 è direttore del Consiglio di Bacino Priula, frutto della fusione dei precedenti enti, che oggi include 49 comuni in provincia di Treviso e rappresenta un’eccellenza a livello nazionale nella gestione dei rifiuti e nella raccolta porta a porta con tariffa puntuale. Oltre ad operare in ambito regionale ha favorito e promosso accordi di cooperazione tra Enti partecipando a numerosi gruppi di lavoro per la progettazione di sistemi di gestione integrata dei rifiuti e di tariffazione puntuale in diversi territori del Paese. Importante è stato il suo incarico, dal 2017 al 2019, prima di Amministratore Unico e poi di Direttore Generale della Società pubblica Alea Ambiente Spa, che ha permesso l’avvio della raccolta porta a porta e della tariffazione puntuale in 13 comuni della provincia di Forlì-Cesena. Tra le varie collaborazioni tecniche per realtà di gestione, enti locali e università, è stato presidente dell’Accademia Trevigiana per il Territorio, storica accademia che promuove studi e ricerche sul tema, mentre dal 2021 è Presidente dell’Associazione Nazionale Payt Italia che coinvolge diversi soggetti, del mondo delle Istituzioni e dell’Impresa, che a vario titolo si occupano dell’organizzazione, regolazione, coordinamento e gestione dei servizi nell’ambito dei rifiuti urbani e alla gestione e applicazione della Tariffa Puntuale. Uomo di scienze per formazione ma d'interessi culturali diversificati, che spaziano dalle scienze applicate a quelle umane, svolge anche attività di conferenziere in Italia e all'estero per raccontare la propria visione di una gestione dei rifiuti e dell’economia circolare improntata su forti principi etici.