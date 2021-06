A San Fior si è celebrata la "Giornata dell'ambiente"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

San Fior. Giornata di pulizia del territorio. Sabato, Giornata internazionale dell’ambiente, l’amministrazione comunale di San Fior con una Sessantina di cittadini volenterosi ha percorso le vie del paese per ripulire strade, fossi ed aree pubbliche dalla presenza di rifiuti abbandonati. Il materiale raccolto verrà smaltito da Savno, concessionaria del servizio di raccolta rifiuti, che ha fornito anche sacchetti, guanti e gilet ai volontari da utilizzare per le operazioni di raccolta. L’appuntamento alle 7,30 davanti al Municipio di San Fior e poi i volontari si sono dispersi nel territorio per rientrare dopo la raccolta dei rifiuti al Parco degli Alpini per un momento conviviale con il rispetto delle norme Covid 19. L’adesione massiccia dei volontari è motivo di orgoglio e di soddisfazione per l’amministrazione comunale; infatti vedere tanti cittadini che si prendono cura di San Fior fa comprendere come l’ambiente sia uno dei temi che crea maggiore aggregazione di persone e di idee ed è nel contempo motivo di riflessione sul come valorizzare questa sensibilità dei cittadini nelle attività che l’amministrazione intende intraprendere.

Si è visto in campo il Sindaco Giuseppe Maset con i suoi assessori e consiglieri, i consiglieri di minoranza, un gruppo di giovani che vuole portare avanti iniziative in campo ambientale, le associazioni di volontariato e qualche cittadino. Degna di nota la partecipazione alla giornata dell’Alpino Giovanni da Rios, alpino di 81 anni, che ha voluto portare il suo contributo ma soprattutto ha portato il suo esempio nell’essere parte attiva della comunità. Tutti i partecipanti, rigorosamente dotati di presidi per la raccolta, hanno dato dimostrazione del grande rispetto dei cittadini verso il territorio con un’operazione che con qualche ora di lavoro ha reso decoroso tutto il Comune. L’Assessore all’Ambiente, Luigi Tonetto, ringrazia tutti i cittadini che hanno partecipato alla giornata per l’ottimo lavoro e ci tiene a ricordare che l’amministrazione comunale è attiva nel tema dei controlli ambientali sia con l’installazione di foto trappole per individuare chi abbandona i rifiuti – i cosiddetti eco-furbi – sia attraverso i controlli della polizia locale. Per mantenere pulito il territorio raccomanda ai proprietari di animali di raccoglierne le deiezioni, soprattutto nei parchi pubblici dove giocano i bambini. Infine invita i cittadini a contattare prontamente la polizia locale nel caso di rifiuti abbandonati per lo smaltimento e se possibile per l’individuazione dei responsabili.